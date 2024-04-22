Каждый четвертый ИП в России является субъектом молодежного предпринимательства

По словам главы КМСП, максимальное количество новых ИП работает в сфере розничной торговли: в 2023 году в этой отрасли отмечался прирост на 41%. «Тут в большей степени тон задает онлайн-торговля на маркетплейсах. Есть уверенность, что эта сфера будет очень активно расти в ближайшие годы. Пока порога ее насыщения не видно. За торговлей по числу новых молодых предпринимателей с большим отрывом следует деятельность по предоставлению различных персональных услуг (5%) и продуктов питания и напитков (4%)», — заявил он.