Каждый четвертый ИП в России является субъектом молодежного предпринимательства

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
По стране в целом в настоящее время зарегистрирован примерно 1 млн ИП в возрасте до 35 лет. Доля молодежи среди вновь зарегистрированных ИП составляет 44%, пишет РИА Новости.
На полях форума молодых предпринимателей «Создай наше», организаторами которого стали РБК, АСИ и Корпорация МСП, последняя представила результаты исследования, проведенного в секторе малого и среднего бизнеса.
По заявлению гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, молодое поколение в России демонстрирует растущий интерес к бизнес-деятельности. Среди индивидуальных предпринимателей доля молодых людей достигает почти 50%, а среди самозанятых она превышает 53% — в целом около 5,2 млн россиян в возрасте до 35 лет занимаются бизнесом в этом статусе.
По словам главы КМСП, максимальное количество новых ИП работает в сфере розничной торговли: в 2023 году в этой отрасли отмечался прирост на 41%. «Тут в большей степени тон задает онлайн-торговля на маркетплейсах. Есть уверенность, что эта сфера будет очень активно расти в ближайшие годы. Пока порога ее насыщения не видно. За торговлей по числу новых молодых предпринимателей с большим отрывом следует деятельность по предоставлению различных персональных услуг (5%) и продуктов питания и напитков (4%)», — заявил он.
Согласно мнению эксперта, молодые россияне имеют желание и возможности для того, чтобы стать катализатором процесса развития предпринимательства в сегменте малого и среднего бизнеса. Отличным подспорьем в преодолении трудностей, которые порой возникают при ведении бизнеса, являются меры государственной поддержки. По данным ФНС РФ, 58% молодых предпринимателей уже пользовались поддержкой государства.
Напомним, что поддержка малого и среднего бизнеса на федеральном уровне в настоящее время обеспечивается такими профильными ведомствами, как Минэкономразвития, Минобрнауки и Росмолодежь. Также меры поддержки молодежи, занимающейся бизнесом, предоставляют институты развития, главным образом Корпорация МСП.