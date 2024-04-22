rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Море цветов и красок подарит ростовчанам цветущий «Весенний сад»

Море цветов и красок подарит ростовчанам цветущий «Весенний сад»

22 апреля 2024, 12:06
Фото: «Ростов купеческий»
Реклама. ООО «Ростов купеческий» . erid: LjN8KWeWt
С 25 по 28 апреля в ростовском парке имени Вити Черевичкина пройдет традиционная ярмарка «Весенний сад».

Весна всегда ассоциируется с пробуждением и жизнью, с солнцем и новыми идеями. Именно это время года природа дарит нам незабываемые краски распускающихся цветов и первых побегов, что вдохновляет на покупку саженцев не только профессиональных садоводов и дачников, но даже обычных граждан. Многие из них начинают создавать на своих участках зеленые островки, цветущие зоны и красочные клумбы. И ярмарка «Весенний сад» дает возможность почерпнуть массу новых идей.

Опытные агрономы и растениеводы из Московской и Липецкой областей, из Краснодарского и Ставропольского краев посетят в эти дни донскую столицу, чтобы порадовать ростовчан и гостей нашей южной столицы своими идеями и поделиться накопленным опытом.

Организатор выставки, директор выставочной компании «Ростов купеческий» Татьяна Ильюкова отмечает, что на традиционной весенней ярмарке разнообразие ассортимента не оставит посетителей равнодушными.

— Будет представлено большое количество посадочного материала. Помимо саженцев плодовых деревьев, гости выставки смогут приобрести древесные насаждения с закрытой корневой системой, которые выращиваются в горшках. Такие решения станут украшениям любого частного двора и будут всегда радовать его гостей и хозяев. Будет представлено большое количество цветов, кустарников, как однолетних так и многолетних, — поясняет Татьяна Ильюкова.

Фото: «Ростов купеческий»

Выставка развернется на аллеях парка. Здесь посетители смогут не только прикоснуться к миру цветов, но и оценить малые архитектурные формы, садовую мебель, декор для участка и дома, садовый инструмент, а также аксессуары для флористики. Ассортимент товаров пополнит качественная спецодежда и другие нужные вещи.

Самым вкусным местом на выставке станет гастрономическая зона, где лучшие фермерские продукты представят сельхозтоваропроизводители из разных уголков России.

Добавим, что выставка «Весенний сад» проходит в Ростове-на-Дону с 1996 года, и год от года география участников, как и их количество неуклонно растет.

Подпишитесь
Массовая потасовка произошла на матче «Ростов» — «Спартак»
Сегодня, 04:55
Инвестировать в квартиры в Таганроге оказалось выгоднее, чем в Москве
Сегодня, 11:42
В Ростове по Нариманова люди ходят с шокерами, чтобы защититься от стаи собак
Сегодня, 11:25
Стоимость проезда по М-4 «Дон» резко вырастет в Ростовской области с 23 апреля
Сегодня, 12:03
В Ростове в офисном центре на Нагибина замуровали стаю голубей
Сегодня, 10:20
"