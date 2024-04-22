Море цветов и красок подарит ростовчанам цветущий «Весенний сад»

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Весна всегда ассоциируется с пробуждением и жизнью, с солнцем и новыми идеями. Именно это время года природа дарит нам незабываемые краски распускающихся цветов и первых побегов, что вдохновляет на покупку саженцев не только профессиональных садоводов и дачников, но даже обычных граждан. Многие из них начинают создавать на своих участках зеленые островки, цветущие зоны и красочные клумбы. И ярмарка «Весенний сад» дает возможность почерпнуть массу новых идей.
Опытные агрономы и растениеводы из Московской и Липецкой областей, из Краснодарского и Ставропольского краев посетят в эти дни донскую столицу, чтобы порадовать ростовчан и гостей нашей южной столицы своими идеями и поделиться накопленным опытом.
Организатор выставки, директор выставочной компании «Ростов купеческий» Татьяна Ильюкова отмечает, что на традиционной весенней ярмарке разнообразие ассортимента не оставит посетителей равнодушными.
— Будет представлено большое количество посадочного материала. Помимо саженцев плодовых деревьев, гости выставки смогут приобрести древесные насаждения с закрытой корневой системой, которые выращиваются в горшках. Такие решения станут украшениям любого частного двора и будут всегда радовать его гостей и хозяев. Будет представлено большое количество цветов, кустарников, как однолетних так и многолетних, — поясняет Татьяна Ильюкова.
Выставка развернется на аллеях парка. Здесь посетители смогут не только прикоснуться к миру цветов, но и оценить малые архитектурные формы, садовую мебель, декор для участка и дома, садовый инструмент, а также аксессуары для флористики. Ассортимент товаров пополнит качественная спецодежда и другие нужные вещи.
Самым вкусным местом на выставке станет гастрономическая зона, где лучшие фермерские продукты представят сельхозтоваропроизводители из разных уголков России.
Добавим, что выставка «Весенний сад» проходит в Ростове-на-Дону с 1996 года, и год от года география участников, как и их количество неуклонно растет.