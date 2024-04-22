Море цветов и красок подарит ростовчанам цветущий «Весенний сад»

Весна всегда ассоциируется с пробуждением и жизнью, с солнцем и новыми идеями. Именно это время года природа дарит нам незабываемые краски распускающихся цветов и первых побегов, что вдохновляет на покупку саженцев не только профессиональных садоводов и дачников, но даже обычных граждан. Многие из них начинают создавать на своих участках зеленые островки, цветущие зоны и красочные клумбы. И ярмарка «Весенний сад» дает возможность почерпнуть массу новых идей.