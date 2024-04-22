Орешкин: Изменения в экономике дают молодежи новые возможности для самореализации

Кроме того, эксперт рассказал о цифровой платформе МСП.РФ, разработанной при участии Минэкономразвития, Центробанка и ФНС и предназначенной для обеспечения нужд молодых бизнесменов. На этой площадке представлен комфортный инструментарий для запуска и развития бизнес-проектов. На электронной площадке можно получить знания и обрести навыки, которые необходимы для открытия своего бизнеса, а также для выхода на межрегиональные рынки и рынки дружественных государств. Также необходимо было внедрить единые правила и предоставить предпринимателям всей страны равные возможности для получения мер государственной поддержки. «Сегодня 89 регионов предоставляют свои меры поддержке онлайн», — заключил специалист.