Орешкин: Изменения в экономике дают молодежи новые возможности для самореализации

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Помощник президента Максим Орешкин начал обсуждение, сообщив, что вместе с новыми условиями, значительно изменившими экономику РФ, перед молодыми бизнесменами страны открылись и новые перспективы, способные стать катализатором развития отечественной экономики.
Как сообщает regnum.ru, Орешкин заявил, что структурные изменения, которые коснутся российской экономики, станут возможностью для самореализации молодых предпринимателей. «Очень важно, чтобы большее количество ребят себя пробовали в предпринимательстве, в создании, придумывании новых продуктов, подходов, чтобы завоевывать разного рода рынки. Это такая сила, такая энергетика, которые будут двигать экономику вперед», — резюмировал помощник президента.
Гендиректор КМСП Александр Исаевич рассказал, что 996 тысяч предпринимателей в России (а это каждый четвертый) являются представителями молодежи. Среди этой категории индивидуальных предпринимателей был отмечен максимальный запрос на меры поддержки от государства и информацию о них.
Кроме того, эксперт рассказал о цифровой платформе МСП.РФ, разработанной при участии Минэкономразвития, Центробанка и ФНС и предназначенной для обеспечения нужд молодых бизнесменов. На этой площадке представлен комфортный инструментарий для запуска и развития бизнес-проектов. На электронной площадке можно получить знания и обрести навыки, которые необходимы для открытия своего бизнеса, а также для выхода на межрегиональные рынки и рынки дружественных государств. Также необходимо было внедрить единые правила и предоставить предпринимателям всей страны равные возможности для получения мер государственной поддержки. «Сегодня 89 регионов предоставляют свои меры поддержке онлайн», — заключил специалист.
По информации, представленной гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой, в Российской Федерации отмечается изменение запросов предпринимателей по причине воздействия на бизнес многих факторов, в частности — прошедшей пандемии и антироссийских санкций. Эксперт подчеркнула, что нишу покинувших Россию брендов быстро заняли молодые отечественные компании из регионов.
Как сообщил председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик, малые предприятия имеют значимое преимущество — широкую географию для организации деятельности. На территориях, не затронутых крупным бизнесом в силу различных причин, именно малое предпринимательство может реализовать себя в полной мере.