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Росконгресс раскрыл архитектуру деловой программы ПМЭФ-2024

Росконгресс раскрыл архитектуру деловой программы ПМЭФ-2024

22 апреля 2024, 14:35
Фото: roscongress.org
С 5 по 8 июня 2024 года в Санкт-Петербурге будет проходить XXVII Международный экономический форум. Информационным партнером данного события станет медиахолдинг 1MI. Главная тема ПМЭФ-2024 сформулирована так: «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

По данным издания newsnn.ru, основная деловая программа международного экономического форума в 2024 году будет разделена на три тематических блока, соответствующих главной миссии ПМЭФ, — поддержанию глобального баланса сил и созданию многополярной международной системы.

Первый блок, названный «Переход к многополярной модели мировой экономики», будет включать сессии и панельные дискуссии, основной темой которых станет эффективность сохранения экономического, промышленного и энергетического суверенитета государств.

Вторым тематическим блоком деловой программы является «Российская экономика: цели и задачи нового цикла». В рамках его реализации будут обсуждаться основные драйверы экономического роста.

Третий тематический блок мероприятий ПМЭФ-2024 — «Технологии, обеспечивающие лидерство». В рамках его реализации организаторы запланировали проведение сессий и деловых встреч, где будут обсуждаться стратегические вопросы развития цифровых технологий во всех отраслях экономики.

Также в рамках Петербургского международного экономического форума в 2024 году запланировано проведение 11 двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами для обсуждения глобальных и актуальных вопросов международного сотрудничества.

Кроме того, в ходе проведения Международного трека состоится региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (В20). Также будут проведены сессии, которые посвящены председательству России в БРИКС и Содружестве независимых государств (СНГ).

Кроме основной деловой программы в рамках ПМЭФ планируют обсудить также социальные темы, связанные с устойчивым развитием. Например, по традиции первый день мероприятия будет посвящен международной кооперации малого и среднего предпринимательства.

В рамках Петербургского международного экономического форума также состоятся мероприятия, посвященные вопросам социального блока, включая форум «Лекарственная безопасность», форум креативного бизнеса, российское дизайн-пространство и городскую площадку, а также традиционный международный молодежный экономический форум, который состоится в последний день ПМЭФ-2024. На этих мероприятиях будут обсуждаться вопросы доступности и качества медицинской помощи, развития образования и науки.

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