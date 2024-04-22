Росконгресс раскрыл архитектуру деловой программы ПМЭФ-2024

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
По данным издания newsnn.ru, основная деловая программа международного экономического форума в 2024 году будет разделена на три тематических блока, соответствующих главной миссии ПМЭФ, — поддержанию глобального баланса сил и созданию многополярной международной системы.
Первый блок, названный «Переход к многополярной модели мировой экономики», будет включать сессии и панельные дискуссии, основной темой которых станет эффективность сохранения экономического, промышленного и энергетического суверенитета государств.
Вторым тематическим блоком деловой программы является «Российская экономика: цели и задачи нового цикла». В рамках его реализации будут обсуждаться основные драйверы экономического роста.
Третий тематический блок мероприятий ПМЭФ-2024 — «Технологии, обеспечивающие лидерство». В рамках его реализации организаторы запланировали проведение сессий и деловых встреч, где будут обсуждаться стратегические вопросы развития цифровых технологий во всех отраслях экономики.
Также в рамках Петербургского международного экономического форума в 2024 году запланировано проведение 11 двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами для обсуждения глобальных и актуальных вопросов международного сотрудничества.
Кроме того, в ходе проведения Международного трека состоится региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (В20). Также будут проведены сессии, которые посвящены председательству России в БРИКС и Содружестве независимых государств (СНГ).
Кроме основной деловой программы в рамках ПМЭФ планируют обсудить также социальные темы, связанные с устойчивым развитием. Например, по традиции первый день мероприятия будет посвящен международной кооперации малого и среднего предпринимательства.
В рамках Петербургского международного экономического форума также состоятся мероприятия, посвященные вопросам социального блока, включая форум «Лекарственная безопасность», форум креативного бизнеса, российское дизайн-пространство и городскую площадку, а также традиционный международный молодежный экономический форум, который состоится в последний день ПМЭФ-2024. На этих мероприятиях будут обсуждаться вопросы доступности и качества медицинской помощи, развития образования и науки.