Росконгресс раскрыл архитектуру деловой программы ПМЭФ-2024

В рамках Петербургского международного экономического форума также состоятся мероприятия, посвященные вопросам социального блока, включая форум «Лекарственная безопасность», форум креативного бизнеса, российское дизайн-пространство и городскую площадку, а также традиционный международный молодежный экономический форум, который состоится в последний день ПМЭФ-2024. На этих мероприятиях будут обсуждаться вопросы доступности и качества медицинской помощи, развития образования и науки.