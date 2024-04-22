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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

В России до 2030 года продлят субсидию на погашение ипотеки для многодетных семей

22 апреля 2024, 11:23
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности утвердила продление субсидии на погашение ипотеки для многодетных семей до конца 2030 года.

В настоящее время гражданам России при рождении третьего или последующих детей предоставляется выплата в размере 450 тыс. рублей на полное или частичное погашение ипотечных жилищных кредитов.

Программа выплат будет продлена до 31 декабря 2030 года, пишет RTVI. Согласно финансово-экономическому обоснованию, на реализацию закона потребуется 647,59 млрд. рублей. Расходы будут увеличиваться с каждым годом, достигнув максимума в 2030 году — 113,34 млрд. рублей.

Президентом было предложено продлить программу до 2030 года с сохранением основных параметров. Законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке, сообщил изданию первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Семейная ипотека позволяет получать кредит под 6% на покупку или строительство жилья семьям с двумя и более детьми. Субсидия предоставляется тем, у кого третий или последующий ребенок родился до 31 декабря 2023 года.

Также обсуждается введение ставки 12% по ипотеке для семей с детьми от шести лет. Решения по этому вопросу пока не принято, обсуждение продолжается.

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