В России до 2030 года продлят субсидию на погашение ипотеки для многодетных семей

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
В настоящее время гражданам России при рождении третьего или последующих детей предоставляется выплата в размере 450 тыс. рублей на полное или частичное погашение ипотечных жилищных кредитов.
Программа выплат будет продлена до 31 декабря 2030 года, пишет RTVI. Согласно финансово-экономическому обоснованию, на реализацию закона потребуется 647,59 млрд. рублей. Расходы будут увеличиваться с каждым годом, достигнув максимума в 2030 году — 113,34 млрд. рублей.
Президентом было предложено продлить программу до 2030 года с сохранением основных параметров. Законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке, сообщил изданию первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
Семейная ипотека позволяет получать кредит под 6% на покупку или строительство жилья семьям с двумя и более детьми. Субсидия предоставляется тем, у кого третий или последующий ребенок родился до 31 декабря 2023 года.
Также обсуждается введение ставки 12% по ипотеке для семей с детьми от шести лет. Решения по этому вопросу пока не принято, обсуждение продолжается.