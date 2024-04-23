Гуманитарный штаб «Единой России» доставил жителям новых регионов десятки тысяч тонн

«Именно Ростовская область пришла на помощь освобожденному Мариуполю, когда донские депутаты месяц обеспечивали город запасом муки для выпечки бесплатного хлеба, а в больницу скорой помощи доставили медхалаты и оборудование. Единороссы Дона активно подключились и к акции „Книги — Донбассу“, а также отправляли детскую литературу в Запорожскую область. В партийных приемных регулярно проходят акции помощи фронту, например — „Тепло для Героя“. Донские депутаты „Единой России“ и волонтеры „Молодой Гвардии“ доставляют в зону СВО по заявкам бойцов оборудование, амуницию, предметы быта. Никто не может оставаться равнодушным, когда речь заходит о поддержке наших защитников и наших сограждан», — отметил Николай Ромашенко.