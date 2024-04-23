Гуманитарный штаб «Единой России» доставил жителям новых регионов десятки тысяч тонн

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
По его словам, за все время ведения спецоперации региональные отделения ЕР смогли собрать для передачи в новые регионы свыше 110 тысяч тонн гуманитарной помощи. Как сообщает mkset.ru, при этом порядка 13 миллиардов рублей удалось собрать для приобретения транспортных средств, БПЛА, систем связи, радиоэлектронной борьбы и разведки, тепловизоров, обмундирования для военнослужащих зоны боевых действий.
Турчак также отчитался о том, что партия организовала оказание медпомощи и реабилитацию в федеральных клиниках для 1500 несовершеннолетних жителей Донбасса, Новороссии и Белгородской области.
Вице-спикер ГД Анна Кузнецова на правах главы штаба рассказала о запущенной «Единой Россией» программе медико-психологической реабилитации детей в Белгородской области. Помимо этого, ЕР помогла отправить на отдых и оздоровление около 500 юных россиян.
«Единая Россия» также позаботилась о помощи гражданам пенсионного возраста, проживающим в новых регионах. Волонтеры партии непрерывно трудятся в ПВР, отправляя туда бытовые принадлежности и медикаменты.
Стоит выделить и такое направление деятельности гуманитарного штаба ЕР, как поддержка фронта. На базе Центра беспилотных систем, запущенного в работу при содействии партии и фонда «Наша Правда», стартовала сборка FPV-дронов «Скворец».
Глава центрального исполнительного комитета «Единой России» Александр Сидякин пообещал, что уже скоро бойцы получат очередную партию «Скворцов» в количестве двух тысяч штук.
О работе ЕР по сбору и доставке населению новых регионов гуманитарной помощи также подробно рассказали представители Минобороны, МЧС, Федерального медико-биологического агентства.
Андрей Турчак высоко оценил работу каждого участника гуманитарного штаба. Он обратил внимание, что под началом штаба успешно работают общественные организации, предприниматели, меценаты, волонтеры МГЕР, «Волонтерской роты», партнерские организации.
Как сообщает сайт ER.RU, подводя итоги своего выступления, секретарь генсовета партии пообещал, что деятельность гуманитарного штаба «Единой России» будет непрерывно вестись вплоть до самой победы и перехода к мирной жизни на новых территориях.
Ростовская область в числе первых присоединилась к гуманитарной миссии в новых регионах, подчеркнул руководитель штаба общественной поддержки в Ростовской области, депутат донского парламента от «Единой России» Николай Ромашенко.
Он напомнил, что регион стал ключевым транспортным хабом для отправки грузов со всей России. Кроме того, гуманитарную помощь для новых регионов собирали и в Ростовской области.
«Именно Ростовская область пришла на помощь освобожденному Мариуполю, когда донские депутаты месяц обеспечивали город запасом муки для выпечки бесплатного хлеба, а в больницу скорой помощи доставили медхалаты и оборудование. Единороссы Дона активно подключились и к акции „Книги — Донбассу“, а также отправляли детскую литературу в Запорожскую область. В партийных приемных регулярно проходят акции помощи фронту, например — „Тепло для Героя“. Донские депутаты „Единой России“ и волонтеры „Молодой Гвардии“ доставляют в зону СВО по заявкам бойцов оборудование, амуницию, предметы быта. Никто не может оставаться равнодушным, когда речь заходит о поддержке наших защитников и наших сограждан», — отметил Николай Ромашенко.