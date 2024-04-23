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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Уполномоченный по правам ребенка поддержал меры по проблеме подросткового курения

Уполномоченный по правам ребенка поддержал меры по проблеме подросткового курения

23 апреля 2024, 15:05
Фото: Изображение Midjourney
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка поддержал предложенные Общественным советом меры по проблеме подросткового курения. С их помощью будет усилен контроль запрета на продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним.

Ранее совет направил обращение по данному вопросу аппарату Уполномоченного, сообщает Парламентская газета.

В частности, предлагается привлекать волонтеров, достигших возраста 16 лет, в мероприятия по выявлению недобросовестных продавцов. Помимо этого, сотрудники полиции смогут рассматривать дела об административных нарушениях, связанных с нарушением запретов на продажу табачной и никотинсодержащей продукции.

«Общественный Совет по проблеме подросткового курения неоднократно выступал с инициативой усовершенствовать действующее законодательство для выявления случаев продажи несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции. На данный момент мы заручились поддержкой со стороны Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которая также, как и мы считает, что возможность привлечения несовершеннолетних волонтеров в контрольные мероприятия по выявлению недобросовестных продавцов станет эффективным инструментом. Напомню, что на данный момент у контрольно-надзорных органов такой возможности нет и зафиксировать факт продажи сигарет или вейпов несовершеннолетним практически невозможно. Мы уверены, что наша инициатива будет учтена Госдумой», — рассказала исполнительный директор Совета Анна Сорочинская.

В прошлом году законодательство РФ было дополнено необходимыми мерами, направленными на усиление регулирования оборота и потребления табачной и никотинсодержащей продукции. Теперь важно обеспечить, в первую очередь, их фактическое исполнение.

Инициативы Совета неоднократно находили поддержку на самом высоком уровне. Сегодня парламентарии активно обсуждают принятие таких мер, как запрет на распространение информации о дистанционной продаже табачной и никотинсодержащей продукции, внесудебную блокировку онлайн магазинов и административную ответственность для нарушителей.

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