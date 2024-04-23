В ФОМС рассказали о новых мошеннических схемах с полисами ОМС

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Федеральный фонд ОМС предупредил граждан о новых случаях мошенничества по телефону. Аферисты, выдавая себя за представителей страховщиков, сотрудников территориальных фондов ОМС или министерств здравоохранения, предлагают владельцам полисов ОМС заменить их по новым правилам на новые, с QR-кодом, сообщают newsnn.ru.
Аферисты могут прислать СМС, в котором указан цифровой код, якобы требующийся для перевода средств на «безопасный» счет в банке. Застрахованного могут попросить установить на свое мобильное устройство приложение или перейти по указанной ссылке. Таким образом мошенники получают доступ ко всем мобильным приложениям, установленным у гражданина, включая банковские. В ФОМС настоятельно рекомендуют не устанавливать незнакомые приложения и не переходить по ссылкам, если этого просят звонящие.
Конечная цель мошенников — получить доступ к личным данным и средствам граждан. В случае подозрительного звонка рекомендуется не предоставлять никакой информации по телефону и сообщить об этом своему страховщику или в контактный центр территориального фонда ОМС.
Стоит помнить, что сотрудники страховых компаний могут звонить застрахованным и обновлять данные полисов, но они никогда не будут запрашивать личные данные, отправлять цифровые коды или просить о переводе денег.