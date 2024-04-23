В ФОМС рассказали о новых мошеннических схемах с полисами ОМС

Аферисты могут прислать СМС, в котором указан цифровой код, якобы требующийся для перевода средств на «безопасный» счет в банке. Застрахованного могут попросить установить на свое мобильное устройство приложение или перейти по указанной ссылке. Таким образом мошенники получают доступ ко всем мобильным приложениям, установленным у гражданина, включая банковские. В ФОМС настоятельно рекомендуют не устанавливать незнакомые приложения и не переходить по ссылкам, если этого просят звонящие.