Юань займет треть валютных сбережений россиян к концу года

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
По прогнозам банка, рынок розничных сбережений в китайской валюте в этом году может вырасти примерно на 25 млрд юаней, а портфель — достичь 90 млрд. В результате к концу года юань может занять около 30% всех валютных сбережений населения. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
«Подавляющая часть вкладов в иностранной валюте сегодня открывается именно в юанях. Спрос на китайскую валюту продолжает расти, что сказывается на доле недружественных валют в сберегательном портфеле населения. В ВТБ портфель юаневых пассивов уже достиг 14 млрд и к концу года мы планируем увеличить его более, чем в полтора раза.
В ближайшее время банки будут сохранять высокие ставки по депозитам в китайской валюте, что будет привлекать не только премиальный сегмент, но и розничных клиентов. Такие инструменты сбережений станут еще более актуальными во втором полугодии, когда ставки по рублевым депозитам начнут снижаться в рамках смягчения политики ЦБ», — добавил Георгий Горшков.
По данным ВТБ, за 2023 год средний «чек» одного вклада в юанях среди клиентов массовой розницы увеличился на 3 тысячи и достиг 12 тысяч единиц китайской валюты. Размещать средства вкладчики предпочитают на срок от трех месяцев до полугода: по итогам прошлого года на «короткие» и среднесрочные продукты в совокупности пришлось более 65% от открытых вкладов.
По словам единого бизнес-лидера ВТБ и банка «Открытие» в Ростовской области-вице-президента Юрия Авдеева, по количеству открытых вкладов в китайской валюте Ростовская область вошла в топ-5 регионов-лидеров РФ — за прошлый год жители региона открыли в банке свыше 500 депозитов на сумму 444,4 млн рублей. Средний размер вклада составил в рублевом эквиваленте около 861 тысячи рублей. Размещать средства в юанях ростовчане предпочитают на срок от трех месяцев до полугода.
По итогам 2023 года на короткие и среднесрочные сбережения в совокупности пришлось 66% от открытых вкладов. На фоне достаточно высокого интереса к китайской валюте как альтернативному способу размещения средств мы ожидаем, что уже к концу следующего года наши клиенты практически полностью откажутся от сбережений в долларах и евро, доля которых в 2023 году сократилась на 42% и 27%, соответственно.