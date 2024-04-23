Юань займет треть валютных сбережений россиян к концу года

По итогам 2023 года на короткие и среднесрочные сбережения в совокупности пришлось 66% от открытых вкладов. На фоне достаточно высокого интереса к китайской валюте как альтернативному способу размещения средств мы ожидаем, что уже к концу следующего года наши клиенты практически полностью откажутся от сбережений в долларах и евро, доля которых в 2023 году сократилась на 42% и 27%, соответственно.