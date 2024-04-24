Донские парламентарии обсудили задачи и перспективы реформы по обращению с ТКО

«Конечно же, хотелось, чтобы за эти неполные шесть лет существования региональных операторов, было сделано гораздо больше. Реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами движется с трудом, с большими нареканиями. Но, тем не менее, она движется. В Ростовской области открыто три межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплекса (МЭОК).Осталось еще два, и они будут построены», — сообщил Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области — председатель комитета по строительству Сергей Михалев.