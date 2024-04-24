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Posted Сегодня, 10:59

Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Донские парламентарии обсудили задачи и перспективы реформы по обращению с ТКО

Донские парламентарии обсудили задачи и перспективы реформы по обращению с ТКО

24 апреля 2024, 10:59
Фото: Заксобрание Ростовской области
В Заксобрании Ростовской области 23 апреля 2024 года прошло заседание круглого стола. В ходе мероприятия участники обсудили существующие проблемы и перспективы реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами на Дону.

В ходе докладов участники мероприятия отчитались о достигнутых результатах, обозначили существующие проблемы и определили дальнейшие пути развития.

«Конечно же, хотелось, чтобы за эти неполные шесть лет существования региональных операторов, было сделано гораздо больше. Реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами движется с трудом, с большими нареканиями. Но, тем не менее, она движется. В Ростовской области открыто три межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплекса (МЭОК).Осталось еще два, и они будут построены», — сообщил Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области — председатель комитета по строительству Сергей Михалев.

На заседании прозвучало, что 15 мусорных полигонов в Ростовской области исчерпали свои ресурсы. Их необходимо рекультивировать, на что потребуются огромные финансовые вливания.

Также участники пришли к выводу о необходимости отрегулировать вопрос ответственности за тот мусор, который не входит сегодня в перечень ТКУ — шины, ветки, листья, некоторые строительные отходы и многое другое.

«В этих перечнях есть разночтения. Все недостатки необходимо ликвидировать», — подчеркнул Сергей Михалев.

Фото: Заксобрание Ростовской области

Спикер добавил, что во время круглого стола поступили и новаторские предложения, которые необходимо рассмотреть.

«Муниципалитеты сегодня отстранены от влияния на регионального оператора. Однако прежде всего население обращается куда? В муниципалитеты. А они ответственности не несут и сделать ничего не могут. Я считаю, это неправильно», — отметил Сергей Михалев.

Первый заместитель Председателя Заксобрания также добавил, что эко-активисты также выступили с предложением по переработке мусора.

«Эту тему мы рассмотрим отдельно. Сегодня есть структуры, которые приобретают мусор у населения. За этим будущее, и ресурсов в этом направлении у нас достаточно много», — подвел итоги Сергей Михалев.

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