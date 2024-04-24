Команда из Свердловской области представила отечественный автопилот для самокатов

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Автопилот состоит из вычислительного модуля и двух широкоугольных камер, которые устанавливаются на руле самоката. Модуль получает изображения с камер в режиме реального времени, распознает объекты и обрабатывает данные. Среди распознаваемых объектов могут быть пешеходы, дорожная разметка, знаки и светофоры, а также препятствия на пути самоката — бордюры и стены. Затем модуль определяет расстояние до этих объектов и, если они представляют потенциальную угрозу для самокатчика, ограничивает его возможные действия, пишет RT.
Например, если перед самокатом находятся люди на небольшом расстоянии, модуль ограничивает скорость движения до 5 км/ч, чтобы обезопасить маневрирование в толпе.
Как сообщается в пресс-службе НТИ, разработка пока не имеет аналогов на отечественном и мировом рынке, что делает ее уникальной.