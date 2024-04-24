Команда из Свердловской области представила отечественный автопилот для самокатов

Автопилот состоит из вычислительного модуля и двух широкоугольных камер, которые устанавливаются на руле самоката. Модуль получает изображения с камер в режиме реального времени, распознает объекты и обрабатывает данные. Среди распознаваемых объектов могут быть пешеходы, дорожная разметка, знаки и светофоры, а также препятствия на пути самоката — бордюры и стены. Затем модуль определяет расстояние до этих объектов и, если они представляют потенциальную угрозу для самокатчика, ограничивает его возможные действия, пишет RT.