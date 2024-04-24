Переводы по СБП регулярно используют уже свыше 75% жителей ЮФО

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
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Updated Сегодня, 10:40
43% опрошенных переводят деньги через СБП несколько раз в неделю, 34% — 2-3 раза в месяц, 11% — хотя бы раз в месяц, 3% — несколько раз в год. Не пользуется СБП только около 9% участников. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие».
Услуга переводов самому себе в другой банк достаточно популярная — ею пользуется 72% опрошенных. В основном южане пересылают деньги для выбора программ лояльности (49%) или условий по сберегательным продуктам (15%), погашения кредитов (32%), или в целом удобных сервисов другого банка (9%).
Сейчас 21% опрошенных переводят сами себе в другие банки не более 5 тыс. рублей в месяц, 46% опрошенных — от 5 до 20 тыс., 23% — от 20 до 50 тыс., около 11% свыше 50 тыс.
Для жителей ЮФО среди наиболее значимых критериев оценки банка для переводов является удобство расположения банкоматов — 41%, для 54% — надежность банка. Еще 45% проголосовали за такой фактор, как удобство мобильного приложения и интернет-банка, а 34% выбирали банк из-за выгодных финансовых условий по продуктам. В ТОП-5 критериев вошли широкая сеть, наличие привлекательной системы лояльности, большой спектр услуг.
Также южан спросили, знают ли они, что с 1 мая 2024 года можно будет переводить деньги через СБП между своими счетами в разных банках без комиссии до 30 млн рублей в месяц. Это не касается переводов, которые клиенты совершают в отделениях банков или переводов клиентам других банков. 66% опрошенных южан ответили, что не знают, еще 18% — «что-то слышали», а 16% — в курсе нововведений.
* Опрос провели ВТБ и банк «Открытие» 10–17 апреля 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.