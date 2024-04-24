Переводы по СБП регулярно используют уже свыше 75% жителей ЮФО

Также южан спросили, знают ли они, что с 1 мая 2024 года можно будет переводить деньги через СБП между своими счетами в разных банках без комиссии до 30 млн рублей в месяц. Это не касается переводов, которые клиенты совершают в отделениях банков или переводов клиентам других банков. 66% опрошенных южан ответили, что не знают, еще 18% — «что-то слышали», а 16% — в курсе нововведений.