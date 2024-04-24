Ростовчане смогут с аукциона купить дождевики от актеров «Слово пацана»

Добавим, что все дождевики в рамках созданной коллекции выставили на продажу на странице фонда на Авито. Они выполнены в шести цветах и дополнительно к ним идут маркеры, чтобы дополнить рисунки по своему вкусу. Вырученные деньги пойдут на дальнейшее развитие программ фонда.