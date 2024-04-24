Ростовчане смогут с аукциона купить дождевики от актеров «Слово пацана»

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
В понедельник, 22 апреля, организовали благотворительный вечер, чтобы поддержать проект под названием «Человек дождя». Его запустили Авито и фонд «Обнаженные сердца», созданный супермоделью Натальей Водяновой. В фонде помощь могут получить семьи, которые воспитывают детей с нарушениями развития.
В рамках проекта подготовили коллекцию дождевиков со специальным дизайном. В его основе лежат рисунки детей-подопечных фонда. Пять из них кастомизировали Водянова, писатель Александр Цыпкин, актеры сериала «Слово пацана» Лев Зулькарнаев (Зима) и Ярослав Могильников (Ералаш).
На благотворительном вечере за 25 тысяч рублей удалось продать на аукционе дождевик, созданный по дизайну дочери Водяновой. Теперь таким же образом в соцсетях Авито хотят реализовать еще четыре кастомизированных плаща от дождя.
Добавим, что все дождевики в рамках созданной коллекции выставили на продажу на странице фонда на Авито. Они выполнены в шести цветах и дополнительно к ним идут маркеры, чтобы дополнить рисунки по своему вкусу. Вырученные деньги пойдут на дальнейшее развитие программ фонда.