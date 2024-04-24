Приветственное слово сенатора Кардина было опубликовано на официальной странице комитета по иностранным делам в сенате США. Однако Кардин не уточнил тему заявления и его содержание. Источник RT подтверждает, что именно команда Певчих предоставила американской стороне информацию об активах России. Это было сделано в рамках «расследовательской работы» ФБК, по словам знакомого с ситуацией источника.