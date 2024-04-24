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Updated Сегодня, 06:50

RT: ФБК* помогал США в разработке законопроекта о конфискации активов России

24 апреля 2024, 06:48
По информации, полученной от источника RT, который близок к руководству Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)*, материалы организации были использованы американскими конгрессменами при разработке законопроекта о конфискации российской собственности.

Согласно словам источника, список российских активов, подлежащих принудительному отчуждению, был передан в конгресс Марией Певчих**, одной из участниц ФБК, пишет RT.

Мария Певчих в марте 2024 года готовила заявление для слушаний по антикоррупционной стратегии в американском конгрессе. Об этом сообщили сами американские законодатели, включая сенатора-демократа Бена Кардина, который просил зафиксировать этот факт в протоколе заседания.

Согласно данным, полученным от источника RT, заявление не только было подготовлено специально для американских законодателей, но также послужило основой для разработки законопроекта о конфискации российских активов.

Бен Кардин в своем выступлении перед конгрессом 21 марта упомянул заявление Марии Певчих. Он приветствовал ее и упомянул, что она также является председателем совета директоров ФБК.

Приветственное слово сенатора Кардина было опубликовано на официальной странице комитета по иностранным делам в сенате США. Однако Кардин не уточнил тему заявления и его содержание. Источник RT подтверждает, что именно команда Певчих предоставила американской стороне информацию об активах России. Это было сделано в рамках «расследовательской работы» ФБК, по словам знакомого с ситуацией источника.

 

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Признаны иностранными агентами по решению Министерства юстиции РФ.

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