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В «Домклик» проанализировали структуру спроса на рынке вторичного жилья

В «Домклик» проанализировали структуру спроса на рынке вторичного жилья

24 апреля 2024, 10:58
Фото: Изображение Midjourney
В последние годы в России был принят целый ряд мер, повлиявших на рынок ипотеки. Однако в отличие от кредитования строящейся недвижимости ипотека на готовое жилье не пользуется широкими мерами господдержки. Аналитический центр «Домклик» представил сравнительный анализ по выданным ипотекам за год.

По мнению экспертов, современный рынок вторички успешно подстраивается под заданные условия. Более 45% оформленных ипотечных кредитов для приобретения вторичного жилья в первом квартале 2024 года пришлось на заемщиков из Центрального и Приволжского федеральных округов — 23,2% и 21,9% соответственно. Значительно меньше кредитов на вторичку (от 8 до 11% всех выдач по РФ) получили заемщики из Сибири, Урала, с Юга России и Северного Кавказа, пишет newia.ru.

Аналитики «Домклик» составили и типичный портрет ипотечного заемщика. Как оказалось, средний возраст россиянина, который оформляет ипотечный кредит, составляет 37 лет.

Согласно исследованию за прошедший год существенно изменился и медианный доход для ипотеки на вторичку. В настоящее время это 83 тыс. рублей, хотя в первом квартале 2023-го этот показатель равнялся 48 тыс. Наиболее заметно этот показатель вырос в Центральном и Сибирском федеральных округах — на 84% и 83% соответственно. Вдобавок отмечается, что более 55% ипотечных заемщиков в России — женщины, и за минувший год ситуация почти не изменилась. Семейные получатели займов составляют около 58% доли рынка.

В целом портрет ипотечного заемщика в РФ выглядит следующим образом: замужняя женщина, чей возраст около 37 лет, со среднемесячным доходом около 83 тыс. рублей.

Примечательно, что почти все ипотечные программы в РФ создавались для семейных людей с детьми и оформить такой вид кредита можно только на первичку. В конечном итоге складывается ситуация, что в тех регионах, где новостроек мало либо потенциальные заемщики не подходят под критерии для оформления семейной ипотеки, они покупают готовое жилье. Так, в период с января по март текущего года такие заемщики оформили 84% сделок, годом ранее этот показатель равнялся 78%.

Приведенный анализ данных показал, что за первый квартал 2024 года каждую шестую ипотеку на вторичном рынке в России получили семьи, имеющие одного или двоих детей, и лишь 1,4% — имеющие троих и более детей, однако для них разработаны более привлекательные виды кредитования.

К еще одному общероссийскому тренду относится покупка загородного жилья. Более того, спрос на такой вид недвижимости сейчас уже не зависит от сезона. Аналитика «Домклик» иллюстрирует, что в России этот сегмент уверенно растет — 9,7% против 4,3% всех сделок на вторичке за год. В регионах Северного Кавказа этот процент даже удвоился — до 62,7%, годом ранее он составлял 30,3%. На остальной территории РФ рост приобретения загородных домов наблюдается сравнительно небольшой — порядка 2,5% за год.

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