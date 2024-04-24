В «Домклик» проанализировали структуру спроса на рынке вторичного жилья

Примечательно, что почти все ипотечные программы в РФ создавались для семейных людей с детьми и оформить такой вид кредита можно только на первичку. В конечном итоге складывается ситуация, что в тех регионах, где новостроек мало либо потенциальные заемщики не подходят под критерии для оформления семейной ипотеки, они покупают готовое жилье. Так, в период с января по март текущего года такие заемщики оформили 84% сделок, годом ранее этот показатель равнялся 78%.