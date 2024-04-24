В «Домклик» проанализировали структуру спроса на рынке вторичного жилья

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
По мнению экспертов, современный рынок вторички успешно подстраивается под заданные условия. Более 45% оформленных ипотечных кредитов для приобретения вторичного жилья в первом квартале 2024 года пришлось на заемщиков из Центрального и Приволжского федеральных округов — 23,2% и 21,9% соответственно. Значительно меньше кредитов на вторичку (от 8 до 11% всех выдач по РФ) получили заемщики из Сибири, Урала, с Юга России и Северного Кавказа, пишет newia.ru.
Аналитики «Домклик» составили и типичный портрет ипотечного заемщика. Как оказалось, средний возраст россиянина, который оформляет ипотечный кредит, составляет 37 лет.
Согласно исследованию за прошедший год существенно изменился и медианный доход для ипотеки на вторичку. В настоящее время это 83 тыс. рублей, хотя в первом квартале 2023-го этот показатель равнялся 48 тыс. Наиболее заметно этот показатель вырос в Центральном и Сибирском федеральных округах — на 84% и 83% соответственно. Вдобавок отмечается, что более 55% ипотечных заемщиков в России — женщины, и за минувший год ситуация почти не изменилась. Семейные получатели займов составляют около 58% доли рынка.
В целом портрет ипотечного заемщика в РФ выглядит следующим образом: замужняя женщина, чей возраст около 37 лет, со среднемесячным доходом около 83 тыс. рублей.
Примечательно, что почти все ипотечные программы в РФ создавались для семейных людей с детьми и оформить такой вид кредита можно только на первичку. В конечном итоге складывается ситуация, что в тех регионах, где новостроек мало либо потенциальные заемщики не подходят под критерии для оформления семейной ипотеки, они покупают готовое жилье. Так, в период с января по март текущего года такие заемщики оформили 84% сделок, годом ранее этот показатель равнялся 78%.
Приведенный анализ данных показал, что за первый квартал 2024 года каждую шестую ипотеку на вторичном рынке в России получили семьи, имеющие одного или двоих детей, и лишь 1,4% — имеющие троих и более детей, однако для них разработаны более привлекательные виды кредитования.
К еще одному общероссийскому тренду относится покупка загородного жилья. Более того, спрос на такой вид недвижимости сейчас уже не зависит от сезона. Аналитика «Домклик» иллюстрирует, что в России этот сегмент уверенно растет — 9,7% против 4,3% всех сделок на вторичке за год. В регионах Северного Кавказа этот процент даже удвоился — до 62,7%, годом ранее он составлял 30,3%. На остальной территории РФ рост приобретения загородных домов наблюдается сравнительно небольшой — порядка 2,5% за год.