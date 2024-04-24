В городской Думе Ростова-на-Дону подвели итоги 2023 года

— Документ был утвержден депутатами и все целевые показатели, намеченные на 2023 год, были выполнены в полном объеме, несмотря на внешнее давление и санкционные мероприятия. В 2023 году были построены четыре новые школы, шесть школ прошли капитальный ремонт. Введено в эксплуатацию семь детских садов. При осмотре этих объектов депутаты городской Думы отметили высокое качество проектирования, использование современных строительных материалов, оборудование объектов компьютерами, интерактивными досками, системами центральной вентиляции и лабораторными комплексами. А школьные спортивные площадки напоминают объекты профессиональных спортивных клубов. Помимо этого в городе было построено три новых стадиона, введено 10 дворовых спортивных площадок и восемь скейтплощадок. Все это вызывает огромную гордость. Приятно, что в нашем городе появляются такие объекты, — рассказал Максим Колесников.