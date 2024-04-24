В городской Думе Ростова-на-Дону подвели итоги 2023 года

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Присутствующие рассмотрели 22 разноплановых вопроса.
Одним из основных вопросов повестки дня стало подведение итогов по реализации мероприятий в рамках стратегии социально-экономического развития донской столицы за 2023 год.
Как отметил председатель постоянной комиссии городской Думы по экономическому развитию, промышленности, торговле, малому и среднему предпринимательству Максим Колесников, стратегию социально-экономического развития можно назвать основным документом жизнедеятельности города.
— Документ был утвержден депутатами и все целевые показатели, намеченные на 2023 год, были выполнены в полном объеме, несмотря на внешнее давление и санкционные мероприятия. В 2023 году были построены четыре новые школы, шесть школ прошли капитальный ремонт. Введено в эксплуатацию семь детских садов. При осмотре этих объектов депутаты городской Думы отметили высокое качество проектирования, использование современных строительных материалов, оборудование объектов компьютерами, интерактивными досками, системами центральной вентиляции и лабораторными комплексами. А школьные спортивные площадки напоминают объекты профессиональных спортивных клубов. Помимо этого в городе было построено три новых стадиона, введено 10 дворовых спортивных площадок и восемь скейтплощадок. Все это вызывает огромную гордость. Приятно, что в нашем городе появляются такие объекты, — рассказал Максим Колесников.
Депутат добавил, что некоторые вопросы остаются открытыми, но городская Дума их решает. Среди них нехватка педагогов и воспитателей и недостаток финансирования на перевод грунтовых дорог в дороги с твердым покрытием.
— В 2024 году на приведение ростовских автодорог в нормативное состояние выделяется в два раза больше средств, чем в прошлом. А в 2023-м муниципалитет приобрел 20 электробусов, шесть зарядных станций и 42 автобуса большой вместимости. Автотранспортные предприятия города приобрели 147 автобусов. Вопросы, связанные с комплектацией водительского состава, также находятся на депутатском контроле, — пояснил председатель комиссии.
По словам Максима Колесникова, за прошедший год были благоустроены 22 дворовых территории и два сквера: Мира и Комсомольский.
На 24-м заседании городской Думы рассмотрели и другие не менее важные вопросы. Один из них касался изменений городского бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Как отметила в своем докладе замглавы администрации города, начальник муниципального казначейства Татьяна Асатрян, доходная часть городского бюджета увеличивается на 3 млрд 347,2 млн рублей, тогда как расходная часть показывает увеличение на 3 млрд 139,1 млн.
Она пояснила, что дополнительные средства в этом году будут направлены на ремонт внутриквартальных проездов — 50 млн, ремонт остановочных комплексов — 2,2 млн, разработку проектной документации на капитальный ремонт трех подземных переходов с мозаичными сюжетными композициями. Также на обустройство площадок накопления ТБО -выделят 60 млн, приобретение мусорных контейнеров — 14,8 млн, на переселение граждан из аварийного жилья — 52,7 млн рублей. На капитальный ремонт 92 и 101 школ -240,4 млн рублей, на мероприятия по приспособлению жилых помещений инвалидов с учетом их потребностей — 28,3 млн, ремонт кровли в 7-ми школах — 85,6 млн, на строительство школы на 1120 учащихся на территории бывшего аэродрома ДОСААФ -27, 4 млн, на материальные выплаты гражданам пострадавшим в случае ЧС, включая дома на Нариманова и Черепахина — 29,7 млн рублей. Обустройство двух футбольных полей на Гребном канале обойдется в 60 млн.
Не менее интересным стал вопрос об отчете работы контрольно-счетной палаты Ростова-на-Дону. Как пояснил докладчик, фактов нецелевого использования бюджетных средств в отчетном году не выявлено. Кроме того, за прошедший год контрольно-счетная палата провела 15 контрольных и 127 экспертно-аналитичеких мероприятий, в ходе которых проверила 56 объектов. Общий объем проверенных средств составил 3,9 млрд рублей.
Депутаты городской Думы рассмотрели и ряд других вопросов. Они коснулись мероприятий администрации города по озеленению территории Ростова, изменений правил землепользования и застройки, а также внесения изменений в положение о рекламных и информационных конструкциях на территории города.