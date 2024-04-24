В Ростовской области специалистам в селах будут предоставлять социальное жилье

Губернатор поручил главам сельских территорий проработать предложения по выбору участков для строительства жилья по договорам социального найма, выделяя этот механизм как способ стимулирования переезда специалистов на село. Он также обратился к главам с призывом оценить эту возможность в контексте поддержки молодых семей, работающих в медицине и образовании.