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Published Сегодня, 12:53

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Updated Сегодня, 12:55

В Ростовской области специалистам в селах будут предоставлять социальное жилье

В Ростовской области специалистам в селах будут предоставлять социальное жилье

24 апреля 2024, 12:53
Фото: Телеграм-канал «Дон меняется»
На сегодняшнем заседании правительства Ростовской области, под руководством губернатора Василия Голубева, был поднят вопрос о строительстве жилья по договорам социального найма для привлечения специалистов в сельские районы, включая медиков и педагогов.

В контексте обсуждения госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» вна текущий и следующий годы, губернатор отметил расширенные возможности для строительства жилья по договорам социального найма в сельских районах, подчеркивая важность этого для привлечения необходимых кадров. В рамках этого проекта Ростовская область впервые подала заявку на строительство десяти домов в Усть-Донецком районе к 2025 году.

Губернатор поручил главам сельских территорий проработать предложения по выбору участков для строительства жилья по договорам социального найма, выделяя этот механизм как способ стимулирования переезда специалистов на село. Он также обратился к главам с призывом оценить эту возможность в контексте поддержки молодых семей, работающих в медицине и образовании.

Источник: телеграм-канал «Дон меняется»

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