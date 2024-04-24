Житель Екатеринбурга спас пенсионерку с балкона 11-го этажа

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Ситуация возникла из-за внука пенсионерки, который случайно закрыл дверь на балкон. Решено было не вскрывать входную дверь, чтобы не пугать ребенка. На помощь пришел главный инженер управляющей компании, который имеет опыт работы в промышленном альпинизме, пишет RT.
«Я не слышал плач ребенка. Я видел, как он стоял около своей бабушки, смотрел на нее и плакал», — рассказал он.
С первой попытки ему не удалось проникнуть на балкон, и также не увенчались успехом и вторые попытки. Однако в конечном итоге мужчине все же удалось выдавить окно с помощью отвертки и открыть дверь изнутри.