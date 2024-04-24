rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Житель Екатеринбурга спас пенсионерку с балкона 11-го этажа

24 апреля 2024, 06:25
Житель Екатеринбурга, который спас пожилую женщину, запертую на балконе 11-го этажа, заявил, что поступил так без раздумий.

Ситуация возникла из-за внука пенсионерки, который случайно закрыл дверь на балкон. Решено было не вскрывать входную дверь, чтобы не пугать ребенка. На помощь пришел главный инженер управляющей компании, который имеет опыт работы в промышленном альпинизме, пишет RT.

«Я не слышал плач ребенка. Я видел, как он стоял около своей бабушки, смотрел на нее и плакал», — рассказал он.

С первой попытки ему не удалось проникнуть на балкон, и также не увенчались успехом и вторые попытки. Однако в конечном итоге мужчине все же удалось выдавить окно с помощью отвертки и открыть дверь изнутри.

Подпишитесь
Стоимость черешни в Ростове-на-Дону превысила 5 тыс рублей за килограмм
Сегодня, 04:58
Стало известно, когда в Ростов придет 30-градусная жара
Сегодня, 05:33
Замглавы Минобороны Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки
Вчера, 19:38
Зарплаты курьеров выросли в Ростовской области до 140 тысяч рублей
Вчера, 18:28
В Ростове водитель автобуса сбил на зебре 19-летнюю девушку в наушниках
Вчера, 18:26
В полиции Ростова рассказали, из-за чего экстренно эвакуировали поликлинику МВД
Вчера, 17:03
"