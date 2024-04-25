Делегация Пермской ЦБК посетила КНР с рабочим визитом

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
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Updated Сегодня, 09:38
Делегация из Перми посетила приблизительно десять предприятий, специализирующихся на производстве гофроагрегатов, линий для производства упаковки, периферийного оборудования и многоуровневых транспортных систем. Коммуникацию с китайскими коллегами организовали партнеры ПЦБК, пишет properm.ru.
Первым местом визита был завод Dongfang, ведущий производитель гофрооборудования. Предприятие владеет такими европейским брендами, как Fosber, EDF, Tiruna, и другими компаниями по всему миру. Завод провел презентацию для 250 гостей из тридцати разных стран, а также для делегатов Пермской ЦБК.
Сотрудники ПЦБК также приняли участие в международной выставке индустрии гофроупаковки SinoCorrugated 2024. На мероприятии собрались более 700 представителей отрасли из различных стран, которые представили свою продукцию. Делегаты из Перми обменивались опытом с коллегами и обсуждали вопросы сотрудничества с поставщиками.
Кроме того, представители Пермской ЦБК посетили производственную площадку компании Tianrui Heavy Industry. Здесь они ознакомились с уникальными решениями, используемыми в различных отраслях промышленности, включая целлюлозно-бумажную. Гостям были представлены инновационные продукты, которые компания готовит к выводу на рынок.
Продуктивной была и встреча с партнерами из компании Wenrui Machinery, которая уже более двадцати лет успешно занимается производством передового промывного оборудования для целлюлозного волокна, дисковых фильтров и дисковых сгустителей.
Визит в Китай завершился посещением производственной базы компании Weipong в городе Ючжоу, где ежегодно выпускается 20 машин. Продукция этого предприятия успешно реализуется на рынках разных стран.
По итогам поездки в Китай заместитель генерального директора Пермской ЦБК Антон Губин отметил большой потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества с партнерами из Китая.
«Оборудование, представленное здесь, отличают высокое качество и конструкторская мысль. Это может стать базой и перспективой развития нашего гофропроизводства», — сказал Антон Губин.