Делегация Пермской ЦБК посетила КНР с рабочим визитом

Сотрудники ПЦБК также приняли участие в международной выставке индустрии гофроупаковки SinoCorrugated 2024. На мероприятии собрались более 700 представителей отрасли из различных стран, которые представили свою продукцию. Делегаты из Перми обменивались опытом с коллегами и обсуждали вопросы сотрудничества с поставщиками.