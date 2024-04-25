Эксперты рассказали о последствиях гипервитаминоза

Как пишет newia.ru, если витаминные комплексы, которые продаются в аптеках, потреблять чрезмерно, то в организме может быть переизбыток витаминов. Проявляться гипервитаминоз может различной симптоматикой — реакция организма зависит от вида витамина, которого в переизбытке. К примеру, если в организме слишком много ретинола, то это может привести к выпадению волос, а при чрезмерном количестве витамина D могут появиться мышечные боли.