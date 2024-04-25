Эксперты рассказали о последствиях гипервитаминоза

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Как пишет newia.ru, если витаминные комплексы, которые продаются в аптеках, потреблять чрезмерно, то в организме может быть переизбыток витаминов. Проявляться гипервитаминоз может различной симптоматикой — реакция организма зависит от вида витамина, которого в переизбытке. К примеру, если в организме слишком много ретинола, то это может привести к выпадению волос, а при чрезмерном количестве витамина D могут появиться мышечные боли.
В некоторых случаях последствия гипервитаминоза более тяжелые — в результате чрезмерного потребления витаминов может развиться сахарный диабет или атеросклероз.
Чаще всего гипервитаминоз развивается в результате чрезмерного потребления витаминных комплексов либо из-за индивидуальной непереносимости одного из компонентов, входящих в состав добавки. Если появились тревожные симптомы, необходимо незамедлительно обратиться за помощью к специалисту. Врач проведет диагностику и назначит анализы. На основе полученных результатов специалист определит, какого именно витамина в организме переизбыток. Для нормализации состояния здоровья пациенту необходимо будет отказаться от витаминных комплексов и скорректировать рацион питания.
Эксперты рекомендуют для предотвращения проблем с приемом витаминов внимательно изучать дозировку препаратов и употреблять добавки осознанно. Кроме этого, не следует бесконтрольно давать витамины детям.