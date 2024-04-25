Президент «Норникеля» рассказал о сумме инвестиций в новую стратегию

По данным компании, в настоящее время уровень безработицы в Красноярском крае менее 1,6%, в Норильске — 0,2%. При этом с учетом расширения производства на крупных металлургических объектах «Норникеля» (Надеждинский завод, Талнахская фабрика) и потребности в персонале, люди будут необходимы. Росстат отмечает, что за последние 20 лет население Норильска выросло на 30% и он стал самым быстрорастущим городом Арктики. А учитывая планы предприятия по наращиванию производственной базы, непременно вырастет потребность в кадрах. В этой связи компания не готова искать кого-то на стороне и рассчитывает на свои кадры. Об этом пишет vedomosti.ru.