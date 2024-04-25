Президент «Норникеля» рассказал о сумме инвестиций в новую стратегию

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 17:54
Updated Сегодня, 17:54
По его словам, данная стратегия позволит получать компании ежегодно более 550 млрд рублей выручки, а государству — 40 млрд рублей дополнительных налоговых поступлений. При этом будет создано около 4,5 тыс. новых рабочих мест в РФ.
По данным компании, в настоящее время уровень безработицы в Красноярском крае менее 1,6%, в Норильске — 0,2%. При этом с учетом расширения производства на крупных металлургических объектах «Норникеля» (Надеждинский завод, Талнахская фабрика) и потребности в персонале, люди будут необходимы. Росстат отмечает, что за последние 20 лет население Норильска выросло на 30% и он стал самым быстрорастущим городом Арктики. А учитывая планы предприятия по наращиванию производственной базы, непременно вырастет потребность в кадрах. В этой связи компания не готова искать кого-то на стороне и рассчитывает на свои кадры. Об этом пишет vedomosti.ru.
Также стало известно, что из 2 тыс. сотрудников Медного завода, производство которого планируется частично перенести в Китай, компания готова трудоустроить всех желающих продолжить работу. Потанин добавил, что на Медном заводе будет запущено новое производство: от современных перевалочных пунктов, пунктов сушки концентрата, с учетом его подготовки и складирования, до высокотехнологичного 3D-принтинга различных деталей для оборудования Норильского промышленного района.
В компании пояснили, что сэкономленные средства планируется направить на проекты совершенствования технологических процессов в РФ.
Также в компании отметили, что инвестиции «Норникеля» потребуются и для наращивания мощностей Талнахской обогатительной фабрики на 80%, а также на открытие нового карьера «Медвежий ручей» мощностью 7 млн тонн и развитие рудников Талнахского рудного узла (с ростом объема добычи в 1,5 раза).
При этом 150 млрд рублей планируется инвестировать в расширение логистической инфраструктуры Норильского района и Северного морского пути.
Аналогичную сумму «Норникель» направит на модернизацию новых производств в России в партнерстве с крупными российскими компаниями, а именно на литиевый проект «Норникеля» и «Росатома» в части освоения Колмозерского месторождения в Мурманской области. В планах выйти на получение первой продукции к 2026 году.
В рамках следующего этапа литиевого проекта — запуск аккумуляторного производства. Это станет возможным после переноса плавильного производства с Медного завода в Китай. По словам Владимира Потанина, благодаря использованию готовой технологии, трансфер которой из Китая предполагает развертывание новой стратегии, уже в 2028–2030 годах компания развернет первое в России производство никельсодержащих катодных активных материалов для литийионных батарей на площадке Кольского дивизиона компании.