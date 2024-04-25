Россиянина обвинили в шпионаже на Польшу

Согласно информации, россиянин, проживавший в Польше много лет и занимавшийся законным бизнесом, участвовал в деятельности групп исторической реконструкции, что позволяло ему устанавливать контакты с военными Польши. Эти связи, как утверждает прокуратура, использовались им в интересах российской разведки, в частности в отношении воинских частей на северо-востоке Польши.



Помимо россиянина, осуждены также трое польских граждан за коррупционные преступления, сообщает pravda.ru. Им назначены условные сроки лишения свободы от 1 до 2 лет, а также штраф.