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«Приговор в Ростовском суде: военные осуждены за нападение на полицейских»

Суд в Ростове дал по пять лет военным за нападение на херсонских полицейских

25 апреля 2024, 07:33
Фото: mil.ru
«Приговор в Ростовском суде: военные осуждены за нападение на полицейских»
В Херсонской области двое военнослужащих напали на полицейских, заставили отдать их документы, гаджеты, деньги и оружие, а также отобрали автомобиль. После чего заставили пешком идти до ближайшего города Новая Каховка, гласит судебный акт на сайте Южного окружного военного суда.

Под суд попали старший прапорщик и ефрейтор. «Желая показать свое мнимое превосходство перед сотрудниками полиции» они совершили нападение. Помимо того, что военные отобрали личное и служебное имущество, один из них ударил девушку — представителя правоохранительных органов. Ее здоровью ничего не грозит, но причинены моральные страдания.

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Изначально мужчины были осуждены военным судом в Севастополе, а их апелляцию рассмотрел суд в Ростове-на-Дону, но решение не изменилось. Нападавшие признаны виновными в превышении своих полномочий и применении насилия против представителей власти по п. «а» и п. «г» ч. 3 ст. 286; ч. 1 ст. 318 УК, каждому из них назначено по пять лет в колонии исправительного режима.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону жестоко расправились над девушкой и парнем.

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