Суд в Ростове дал по пять лет военным за нападение на херсонских полицейских

Изначально мужчины были осуждены военным судом в Севастополе, а их апелляцию рассмотрел суд в Ростове-на-Дону, но решение не изменилось. Нападавшие признаны виновными в превышении своих полномочий и применении насилия против представителей власти по п. «а» и п. «г» ч. 3 ст. 286; ч. 1 ст. 318 УК, каждому из них назначено по пять лет в колонии исправительного режима.