Суд в Ростове дал по пять лет военным за нападение на херсонских полицейских

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Под суд попали старший прапорщик и ефрейтор. «Желая показать свое мнимое превосходство перед сотрудниками полиции» они совершили нападение. Помимо того, что военные отобрали личное и служебное имущество, один из них ударил девушку — представителя правоохранительных органов. Ее здоровью ничего не грозит, но причинены моральные страдания.
Изначально мужчины были осуждены военным судом в Севастополе, а их апелляцию рассмотрел суд в Ростове-на-Дону, но решение не изменилось. Нападавшие признаны виновными в превышении своих полномочий и применении насилия против представителей власти по п. «а» и п. «г» ч. 3 ст. 286; ч. 1 ст. 318 УК, каждому из них назначено по пять лет в колонии исправительного режима.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону жестоко расправились над девушкой и парнем.