Задержанный за кражу гумпомощи у вдовы Моторолы в Ростове признался в содеянном

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Ранее стало известно, что в Ростове задержали мужчину, укравшего гуманитарную помощь у вдовы легендарного ополченца Моторолы.
Несколькими днями ранее мужчина, заметив коробки с гуманитарной помощью, вернулся на следующий день, погрузил их в тачку и скрылся. Ущерб составил около 14 тысяч рублей.
Волонтеры фонда проанализировали записи камер видеонаблюдения и смогли получить фото злоумышленника и номер его автомобиля.
Впоследствии Мишин увидел этот автомобиль в районе и решил проследить за ним, после чего вызвал полицию.
Задержанный мужчина написал явку с повинной. Ранее уже отбывал наказание за кражи. Теперь ему грозит новое уголовное дело.