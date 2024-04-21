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Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Владелец благотворительно фонда самостоятельно нашел похитителя гуманитарной помощи

Задержанный за кражу гумпомощи у вдовы Моторолы в Ростове признался в содеянном

21 апреля 2024, 12:36
Фото: 1MI
Владелец благотворительно фонда самостоятельно нашел похитителя гуманитарной помощи
Владелец ростовского благотворительного фонда «Добро в дом» Владимир Мишин лично вычислил и задержал мужчину, укравшего гуманитарные грузы из дома на улице Белоусова, сообщает «Don Mash».

Ранее стало известно, что в Ростове задержали мужчину, укравшего гуманитарную помощь у вдовы легендарного ополченца Моторолы.

Несколькими днями ранее мужчина, заметив коробки с гуманитарной помощью, вернулся на следующий день, погрузил их в тачку и скрылся. Ущерб составил около 14 тысяч рублей.

Волонтеры фонда проанализировали записи камер видеонаблюдения и смогли получить фото злоумышленника и номер его автомобиля.

Впоследствии Мишин увидел этот автомобиль в районе и решил проследить за ним, после чего вызвал полицию.

Задержанный мужчина написал явку с повинной. Ранее уже отбывал наказание за кражи. Теперь ему грозит новое уголовное дело.

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#Наталья Романова#Полиция#Уголовное дело#Камеры видеонаблюдения
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