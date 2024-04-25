Tele2 модернизировала сеть в 17 городах Ростовской области

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
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Updated Сегодня, 10:47
Tele2 продолжает развитие сетевой инфраструктуры в Ростовской области. Оператор значительно расширил зону покрытия и емкость сети, а также увеличил скорость мобильного интернета как в крупных городах региона и районных центрах, так и в небольших населенных пунктах.
Tele2 улучшила покрытие сети в Ростове-на-Дону, Новошахтинске, Миллерове, Новочеркасске, Каменке-Шахтинском и Батайске, а также Чертковском, Верхнедонском и Азовском районах. Особое внимание техническая дирекция уделила густонаселенным районам столицы региона: инфраструктура была усилена вдоль улиц Коровкина, Зои Космодемьянской, Ткачева, Бородина, Еременко и других.
Для обеспечения бесперебойной работы сети и увеличения скорости передачи данных Tele2 модернизировала сетевую инфраструктуру в 17 крупных городах региона, среди которых Батайск, Волгодонск, Новошахтинск, Цимлянск, Шахты и другие, а также в Аксайском, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Октябрьском и Тарасовском районах.
Кроме того, инженеры компании усилили инфраструктуру в Таганроге. Оператор установил дополнительное оборудование у Таганрогского драматического театра имени А. П. Чехова, сквера Комбайностроителей, Северной площади, стадиона «Динамо» и других мест притяжения жителей и гостей города.
Проведенные работы позволили значительно увеличить емкость сети и скорость передачи данных в условиях растущего интернет-трафика — за I квартал 2024 года рост потребления мобильного интернета в сети Tele2 в Ростовской области составил более 16% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Tele2:
«Tele2 непрерывно развивает сеть в Ростовской области, уделяя особое внимание трафиковым местам. Анализируя активность клиентов в использовании цифровых сервисов, компания улучшает покрытие на всей территории региона, чтобы наши абоненты с помощью мобильного интернета могли оперативно решать рабочие и личные вопросы, а также пользоваться необходимыми цифровыми инструментами в любом удобном для них месте. При этом мы видим востребованность наших услуг не только в больших городах и крупных районных центрах, но и в малых населенных пунктах. Поэтому технические работы ведутся по всему региону для обеспечения высокого уровня клиентского сервиса, и мы продолжим эту работу».