rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

Tele2 модернизировала сеть в 17 городах Ростовской области

Tele2 модернизировала сеть в 17 городах Ростовской области

25 апреля 2024, 10:45
Фото: Tele2
Реклама. ООО «Т2 МОБАЙЛ» . erid: LjN8KQEmX
Tele2 провела масштабную работу по расширению сетевой инфраструктуры в Ростовской области. Технические улучшения прошли на всей территории региона и затронули 17 городов и 11 районов.

 

Tele2 продолжает развитие сетевой инфраструктуры в Ростовской области. Оператор значительно расширил зону покрытия и емкость сети, а также увеличил скорость мобильного интернета как в крупных городах региона и районных центрах, так и в небольших населенных пунктах.

Tele2 улучшила покрытие сети в Ростове-на-Дону, Новошахтинске, Миллерове, Новочеркасске, Каменке-Шахтинском и Батайске, а также Чертковском, Верхнедонском и Азовском районах. Особое внимание техническая дирекция уделила густонаселенным районам столицы региона: инфраструктура была усилена вдоль улиц Коровкина, Зои Космодемьянской, Ткачева, Бородина, Еременко и других.

Для обеспечения бесперебойной работы сети и увеличения скорости передачи данных Tele2 модернизировала сетевую инфраструктуру в 17 крупных городах региона, среди которых Батайск, Волгодонск, Новошахтинск, Цимлянск, Шахты и другие, а также в Аксайском, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Октябрьском и Тарасовском районах.

Кроме того, инженеры компании усилили инфраструктуру в Таганроге. Оператор установил дополнительное оборудование у Таганрогского драматического театра имени А. П. Чехова, сквера Комбайностроителей, Северной площади, стадиона «Динамо» и других мест притяжения жителей и гостей города.

Проведенные работы позволили значительно увеличить емкость сети и скорость передачи данных в условиях растущего интернет-трафика — за I квартал 2024 года рост потребления мобильного интернета в сети Tele2 в Ростовской области составил более 16% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Tele2:

«Tele2 непрерывно развивает сеть в Ростовской области, уделяя особое внимание трафиковым местам. Анализируя активность клиентов в использовании цифровых сервисов, компания улучшает покрытие на всей территории региона, чтобы наши абоненты с помощью мобильного интернета могли оперативно решать рабочие и личные вопросы, а также пользоваться необходимыми цифровыми инструментами в любом удобном для них месте. При этом мы видим востребованность наших услуг не только в больших городах и крупных районных центрах, но и в малых населенных пунктах. Поэтому технические работы ведутся по всему региону для обеспечения высокого уровня клиентского сервиса, и мы продолжим эту работу».

Подпишитесь
«Мишень для террористов?»: Вассерман не исключил попыток Украины атаковать Ростов
Сегодня, 11:32
Жительницу Ростова спасатели нашли в открытом море на сапборде
Сегодня, 08:58
Топ-3 рецепта куличей, которые готовят на Пасху только на Дону
Сегодня, 08:57
Бастрыкин вмешался в расследование дела о смерти ребенка на физкультуре на Дону
Сегодня, 08:44
В Ростове осудили банду за подготовку теракта по заказу спецслужб Украины
Сегодня, 09:54
«Классика с аншлагом»: концерты на летней эстраде парка имени 1 Мая в Ростове
Сегодня, 10:24
"