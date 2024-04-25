Tele2 модернизировала сеть в 17 городах Ростовской области

«Tele2 непрерывно развивает сеть в Ростовской области, уделяя особое внимание трафиковым местам. Анализируя активность клиентов в использовании цифровых сервисов, компания улучшает покрытие на всей территории региона, чтобы наши абоненты с помощью мобильного интернета могли оперативно решать рабочие и личные вопросы, а также пользоваться необходимыми цифровыми инструментами в любом удобном для них месте. При этом мы видим востребованность наших услуг не только в больших городах и крупных районных центрах, но и в малых населенных пунктах. Поэтому технические работы ведутся по всему региону для обеспечения высокого уровня клиентского сервиса, и мы продолжим эту работу».