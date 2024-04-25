Терапевт Уильямс: Обезвоживание может быть причиной усталости

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
По словам специалиста, если человек не выполнял физических или умственных нагрузок, но ощущает сильную усталость, то это может говорить о том, что его организм испытывает обезвоживание. Врач указала на то, что рекомендуемая норма потребления воды составляет около 2 литров в день, что равно 8 стаканам, пишет pravda.ru.
Вода играет важную роль в организме человека: она насыщает клетки, помогает поддержать нормальный баланс солей, а также обеспечивает правильное функционирование мозга и пищеварительной системы.
Даже незначительное обезвоживание может вызвать сильное чувство усталости, а продолжительное отсутствие достаточного количества воды может привести к серьезным проблемам со здоровьем.