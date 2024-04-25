Терапевт Уильямс: Обезвоживание может быть причиной усталости

По словам специалиста, если человек не выполнял физических или умственных нагрузок, но ощущает сильную усталость, то это может говорить о том, что его организм испытывает обезвоживание. Врач указала на то, что рекомендуемая норма потребления воды составляет около 2 литров в день, что равно 8 стаканам, пишет pravda.ru.