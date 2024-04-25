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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Ученые: на Земле существуют люди, обладающие суперзрением

25 апреля 2024, 06:28
На планете Земля обнаружены особенные люди, которые обладают уникальной способностью видения. Ученые уже давно знают, что некоторые люди могут различать более тонкие оттенки, чем остальные. Однако у этих особей есть необычная способность воспринимать цвета, которые для других остаются недоступными.

Такое уникальное зрение объясняется наличием на сетчатке четырех типов конусов, в то время как у большинства людей их всего три. Это является результатом мутации, которая произошла у некоторых женщин. Четвертый рецептор очень чувствителен к свету с определенной длиной волны, которая находится между красным и желтым цветами спектра, пишет pravda.ru.

По словам ученых, такие люди могут различать не просто миллион, как большинство людей, а около ста миллионов оттенков. Доля женщин с этой способностью составляет около 2-3% по данным американских ученых и примерно 12% по данным британских исследователей. Однако, на данный момент доказано существование только одной женщины с суперзрением, которую называют cDa29 в научных публикациях.

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