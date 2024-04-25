Ученые: на Земле существуют люди, обладающие суперзрением

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Такое уникальное зрение объясняется наличием на сетчатке четырех типов конусов, в то время как у большинства людей их всего три. Это является результатом мутации, которая произошла у некоторых женщин. Четвертый рецептор очень чувствителен к свету с определенной длиной волны, которая находится между красным и желтым цветами спектра, пишет pravda.ru.
По словам ученых, такие люди могут различать не просто миллион, как большинство людей, а около ста миллионов оттенков. Доля женщин с этой способностью составляет около 2-3% по данным американских ученых и примерно 12% по данным британских исследователей. Однако, на данный момент доказано существование только одной женщины с суперзрением, которую называют cDa29 в научных публикациях.