В Красноярском крае стали производить больше растительного масла

Кубань также показала хорошие результаты в производстве растительных масел. Более 937 тыс. тонн подсолнечного масла было экспортировано из края. Кроме того, объем поставок других видов масел, таких как горчичное, соевое и рапсовое, увеличился в направлении Грузии, Китая и Турции, по информации министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края, пишет runews24.ru.