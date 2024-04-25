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Published Сегодня, 20:13

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В Красноярском крае стали производить больше растительного масла

25 апреля 2024, 20:13
В Красноярском крае начали производство большего количества растительного масла. По данным пресс-службы администрации края, в 2023 году объем производства растительных масел вырос на 40% и составил 1,1 млн тонн. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил этот положительный тренд.

Кубань также показала хорошие результаты в производстве растительных масел. Более 937 тыс. тонн подсолнечного масла было экспортировано из края. Кроме того, объем поставок других видов масел, таких как горчичное, соевое и рапсовое, увеличился в направлении Грузии, Китая и Турции, по информации министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края, пишет runews24.ru.

Стоит отметить, что доля Кубани в общероссийском производстве подсолнечного масла составляет более 20%. Это свидетельствует о значительном вкладе края в развитие отрасли.

Мощность производственных предприятий Кубани превышает потребность региона более чем в 11 раз. Они оцениваются в более чем 1,1 млн тонн в год, что свидетельствует о росте возможностей и перспективах производства растительных масел на кубанской земле.

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