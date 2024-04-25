В Красноярском крае стали производить больше растительного масла

Posted Сегодня, 20:13
Published Сегодня, 20:13
Modified Сегодня, 20:16
Updated Сегодня, 20:16
Кубань также показала хорошие результаты в производстве растительных масел. Более 937 тыс. тонн подсолнечного масла было экспортировано из края. Кроме того, объем поставок других видов масел, таких как горчичное, соевое и рапсовое, увеличился в направлении Грузии, Китая и Турции, по информации министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края, пишет runews24.ru.
Стоит отметить, что доля Кубани в общероссийском производстве подсолнечного масла составляет более 20%. Это свидетельствует о значительном вкладе края в развитие отрасли.
Мощность производственных предприятий Кубани превышает потребность региона более чем в 11 раз. Они оцениваются в более чем 1,1 млн тонн в год, что свидетельствует о росте возможностей и перспективах производства растительных масел на кубанской земле.