В Ростове продавцы взвинтили цену на черешню до пяти тысяч рублей за кило

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
К середине среды черешня на рынке осталась только в одной точке, которая явно не предназначена для оптовых покупателей, пишет «КП-Ростов-на-Дону».
Когда одна из покупательниц спросила продавца о цене черешни, он сначала оживился. Но затем он сказал, что она стоит пять тысяч рублей. Пожилая женщина была удивлена этой ценой и даже переспросила ее.
Продавец ответил спокойно: «Пять тысяч, и это уже дешевле. Недавно ее продавали за 8 000 рублей за килограмм. Ее привезли из Чили — страны, которую знают не все».