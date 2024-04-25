В Ростове продавцы взвинтили цену на черешню до пяти тысяч рублей за кило

На Центральном рынке в Ростове сейчас продают черешню по очень высокой цене — 5 000 рублей за кило. Это вызывает удивление у покупателей, но тем не менее, спрос на нее остается высоким.