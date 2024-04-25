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Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

В Ростове продавцы взвинтили цену на черешню до пяти тысяч рублей за кило

25 апреля 2024, 06:33
На Центральном рынке в Ростове сейчас продают черешню по очень высокой цене — 5 000 рублей за кило. Это вызывает удивление у покупателей, но тем не менее, спрос на нее остается высоким.

К середине среды черешня на рынке осталась только в одной точке, которая явно не предназначена для оптовых покупателей, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

Когда одна из покупательниц спросила продавца о цене черешни, он сначала оживился. Но затем он сказал, что она стоит пять тысяч рублей. Пожилая женщина была удивлена этой ценой и даже переспросила ее.

Продавец ответил спокойно: «Пять тысяч, и это уже дешевле. Недавно ее продавали за 8 000 рублей за килограмм. Ее привезли из Чили — страны, которую знают не все».

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