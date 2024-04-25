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Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

В Ростовской области ожидается пожароопасность 5 класса

25 апреля 2024, 06:35
Местные власти предупредили жителей Ростовской области о высокой вероятности возникновения пожаров.

Специалисты ГУ МЧС по региону сообщили, что 25 апреля весь регион будет в зоне повышенной пожароопасности 5-го класса. Особенно нужно быть предельно осторожными жителям Куйбышевского, Матвеево-Курганского, Азовского районов и города Азова, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

В этот период важно избегать разведения костров, проявлять бдительность и осторожность при работе с огнем. Также не стоит выбрасывать горящие спички или окурки в лесу без тушения. Это простые правила помогут предотвратить возможные пожары и сохранить безопасность всех жителей региона.

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