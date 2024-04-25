В Ростовской области ожидается пожароопасность 5 класса

В этот период важно избегать разведения костров, проявлять бдительность и осторожность при работе с огнем. Также не стоит выбрасывать горящие спички или окурки в лесу без тушения. Это простые правила помогут предотвратить возможные пожары и сохранить безопасность всех жителей региона.