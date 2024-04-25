В Ростовской области ожидается пожароопасность 5 класса

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:37
Специалисты ГУ МЧС по региону сообщили, что 25 апреля весь регион будет в зоне повышенной пожароопасности 5-го класса. Особенно нужно быть предельно осторожными жителям Куйбышевского, Матвеево-Курганского, Азовского районов и города Азова, пишет «КП-Ростов-на-Дону».
В этот период важно избегать разведения костров, проявлять бдительность и осторожность при работе с огнем. Также не стоит выбрасывать горящие спички или окурки в лесу без тушения. Это простые правила помогут предотвратить возможные пожары и сохранить безопасность всех жителей региона.