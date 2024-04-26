Нейросети помогут продавцам на онлайн-платформах писать объявления

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Нейросети плотно вошли в нашу жизнь и облегчают выполнение бытовых задач. Искусственный интеллект получает все новый функционал, в том числе он будет помогать людям составлять объявления о продаже вещей.
В итоге создание объявлений станет проще и быстрее для частных продавцов, а покупателям будет легче принимать решение о покупке. Разработчики Авито создали такую функцию на основе большой языковой модели (LLM), обученной более чем на 400 тысячах объявлений. Этот функционал доступен для пользователей в категории «Обувь, одежда, аксессуары» в мобильном приложении.
Для создания объявления достаточно написать заголовок, загрузить снимки и заполнить несколько характеристик товара, таких как бренд, размер, состояние, цвет и т. д. Алгоритм обрабатывает эту информацию и предлагает вариант описания. Важной особенностью новой функции является алгоритм Image-to-text, который создает описание, опираясь на изображение товара.
Руководитель разработки больших языковых моделей в Авито Анастасия Рысьмятова рассказала, что нейросеть анализирует данные, указанные в карточке товара. Чем больше характеристик пропишет пользователь, тем более качественным будет окончательный текст описания.
Продавец все так же имеет возможность составить описание самостоятельно или воспользоваться помощью нейросети, чтобы было быстрее. Текст, сгенерированный искусственным интеллектом, можно корректировать — самостоятельно переписать или добавить определенную информацию.
Директор по категорийным продуктам Сергей Хакимов сообщил, что продавцам больше не нужно тратить время на создание качественного описания, так как им поможет нейросеть. Полученное описание можно сразу использовать или взять его в качестве основы. Это улучшает качество объявлений, что позволяет покупателям приобретать товары без необходимости задавать дополнительные вопросы продавцу, так как все, что нужно уже есть в объявлении.