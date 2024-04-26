Нейросети помогут продавцам на онлайн-платформах писать объявления

Директор по категорийным продуктам Сергей Хакимов сообщил, что продавцам больше не нужно тратить время на создание качественного описания, так как им поможет нейросеть. Полученное описание можно сразу использовать или взять его в качестве основы. Это улучшает качество объявлений, что позволяет покупателям приобретать товары без необходимости задавать дополнительные вопросы продавцу, так как все, что нужно уже есть в объявлении.