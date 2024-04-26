Победителем премии «Лидеры ответственного бизнеса» стала компания «Норникель»

Жюри высоко оценило все три программы, которые предоставил на конкурс «Норникель». Это программа социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск до 2035 года в номинации «За вклад в устойчивое развитие территорий», стратегия в области экологии и изменения климата (2021–2030) в номинации «За вклад в решение стратегических задач экологической и климатической направленности», программа «Настоящее для будущего: развиваем инженерный потенциал» в номинации «За вклад в решение стратегических задач развития человеческого потенциала».