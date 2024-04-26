Победителем премии «Лидеры ответственного бизнеса» стала компания «Норникель»

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Напомним, эта премия была учреждена по инициативе главы государства. Первое награждение прошло 26 апреля на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, пишет prmira.ru.
Для участия в премии подали заявки 44 компании, финалистами стали 14. Претенденты оценивались по нескольким важным показателям: экономическим, экологическим и социальным. Помимо этого, рассматривался вклад компаний в решение общественно значимых задач.
Среди компаний, получивших премию «Лидеры ответственного бизнеса», в разных номинациях, кроме «Норникеля», были отмечены «ФосАгро», «Северсталь», РУСАЛ, «Газпром», РЖД и др.
Старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова, получавшая награду, отметила, что в компании социальному развитию уделяется большое количество ресурсов. Например, в Норильске реализуется «Серная программа» — важный экопроект. Также проводится реновация города.
Зелькова выразила надежду, что социальные проекты, воплощаемые в жизнь «Норникелем», повлияют на социальные стандарты во всей Российской Федерации.
Жюри высоко оценило все три программы, которые предоставил на конкурс «Норникель». Это программа социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск до 2035 года в номинации «За вклад в устойчивое развитие территорий», стратегия в области экологии и изменения климата (2021–2030) в номинации «За вклад в решение стратегических задач экологической и климатической направленности», программа «Настоящее для будущего: развиваем инженерный потенциал» в номинации «За вклад в решение стратегических задач развития человеческого потенциала».
Президент РФ в своей речи на мероприятии напомнил о том, что развитие на годы вперёд доступно бизнесу, который заботится о благосостоянии сотрудников. Также Владимир Путин поздравил победителей и выразил уверенность в том, что наработанный ими положительный опыт станет примером и ориентиром для всего отечественного бизнеса.