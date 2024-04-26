Прошёл XVI форум «Интеллектуальная собственность — XXI век», организованный ТПП РФ

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 09:49
Вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров отметил, что коммерциализация интеллектуальной собственности остается серьезной проблемой. Зачастую нематериальные активы в балансах отечественных компаний не имеют реальной ценности. По его мнению, необходимо исправить это положение, чтобы кредитование под залог интеллектуальной собственности носило более взвешенный характер, пишет gorod55.ru.
Глава Роспатента Юрий Зубов акцентировал внимание на важности защиты технологий, создаваемых в России, для достижения технологического суверенитета. При этом он констатировал заметный сдвиг в патентовании отечественных разработок. На фоне снижения заявок от иностранцев рост подачи патентов российскими компаниями и учеными приблизился к 10% за год.
На форуме были рассмотрены конкретные кейсы урегулирования споров между правообладателями. Например, был конфликт между петербургской и американской компаниями по поводу идентичности упаковки. После обращения американцев в ТПП по рекомендации суда удалось достичь медиативного соглашения, которое исполнили обе стороны.
Стоит отметить, что в Торгово-промышленной палате РФ на постоянной основе функционирует совет по интеллектуальной собственности. Он объединяет представителей бизнеса и власти. Этот орган вырабатывает законодательные инициативы в данной сфере.