Прошёл XVI форум «Интеллектуальная собственность — XXI век», организованный ТПП РФ

Глава Роспатента Юрий Зубов акцентировал внимание на важности защиты технологий, создаваемых в России, для достижения технологического суверенитета. При этом он констатировал заметный сдвиг в патентовании отечественных разработок. На фоне снижения заявок от иностранцев рост подачи патентов российскими компаниями и учеными приблизился к 10% за год.