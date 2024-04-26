Развитие телеком отрасли и предпочтения зрителей обсудили в Санкт-Петербурге

Posted 26 апреля, 10:44
Published 26 апреля, 10:44
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Темами для дискуссий стали законопроекты, оказывающие влияние на отрасль, тренды телесмотрения, производство электроники. Также оператор представил журналистам два новых телевизионных проекта собственного производства, один из которых выйдет в эфир уже в мае.
Адаптацию вещания к новой реальности обсудили эксперты GR-сессии: директор по работе с органами государственной власти «Триколор» Владимир Трунов, генеральный директор НАТ Александр Широких, генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин и генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. В частности, спикеры обсудили разработку концепции развития телерадиовещания.
«Разработка концепции развития телерадиовещания до 2035 года обсуждается на уровне государства. При этом крайне важно, чтобы к этой работе привлекали отрасли, которые связаны не только с производством и трансляцией контента, но и те, что занимаются разработкой софта, защищающей его, телеком-оборудования, радиоэлектроники, которая обеспечивает процессы вещания, а также создатели онлайн-видеосервисов, операторы, отвечающие за доставку контента до зрителя. В этом смысле стратегия развития связи, принятая правительством в 2023 году, — хороший пример максимального вовлечения смежных отраслей в общую коллаборацию», — подчеркнул Владимир Трунов.
Одним из главных событий первого дня конференции стала презентация платформы потребительской электроники под брендом «Триколор». Она объединит в себе все продуктовые линейки потребительской электроники под брендом оператора, при этом точкой входа станет приставка для приема спутникового телесигнала.
На данный момент линейка собственных устройств под брендом «Триколор» состоит из телевизоров, саундбаров и проекторов, а также роутеров и mesh-систем. На конференции директор департамента управления продуктами и проектами Юлия Кудряшова анонсировала партнерство с компанией POLAR, которое позволить расширить линейку Смарт ТВ оператора новыми моделями.
Также «Триколор» представил продукт, направленный на B2B-клиентов, — Hotspot для бизнеса. По словам коммерческого директора компании Олега Стручковского, основными потребителями продукта станут глэмпинги, рынок которых уверенно растет со времен пандемии — только за 2023 г. прирост составил 31%.
Помимо того, как и на каких устройствах смотреть контент, эксперты также обсудили зрительские телевизионные предпочтения 2023–2024 гг.
Среди основных трендов директор по производству контента «Триколор» Марина Гаспарянвыделила три. Лидирующая доля телесмотрения — у кино и сериалов (48%). Самую большую аудиторию киносериальный контент собирает в Сибирском федеральном округе — 55%. Второй тренд — падение интереса к новостным программам: в 2023 г. их смотрели 12% клиентов «Триколор» против 14% в 2022 г. И третий тренд — сохраняющаяся популярность турецкого контента. По словам Марины Гаспарян, российским зрителям полюбились понятные романтические сюжеты и визуально красивые актеры.
Отдельно Марина Гаспарян остановилась на общественно значимых проектах «Триколор» — в преддверии 79-й годовщины окончания Великой Отечественной войны оператор на телеканале «День Победы» запустит эксклюзивный документальный цикл программ журналиста и историка Леонида Млечина «Путь к Победе: Полководцы Великой Отечественной». Премьера проекта состоится 6 мая.
«На канале „День Победы“ через фильмы, документальные проекты и программы мы показываем самые разнообразные сферы, где лидировала и лидирует наша страна: наука, спорт, искусство. А уже 6 мая мы покажем новый проект „Путь к Победе: Полководцы Великой Отечественной“, который позволит по-новому взглянуть на людей, ковавших Победу», — добавила Марина Гаспарян.
Говорили на конференции и про создание оригинальных проектов. В дискуссии приняли участие креативный продюсер телеканала «Ю» Екатерина Каневцова, креативный продюсер телеканала ТНТ Андрей Никифоров, режиссер и сценарист Илья Аксенов и генеральный продюсер «Триколор» Михаил Анисимов. Спикеры отметили, что в последние годы заметно растут количество и качество originals. Также эксперты наблюдают и рост интереса к сиквелам любимых сериалов: «Счастливы вместе», «Универ» и др. В «Триколор» же делают ставку не на сериалы и фильмы, а на оригинальные познавательные и культурно значимые проекты. Один из них — «Театральный Абонемент. Театры Победы», старт которому будет дан в этом году.
«Мы решили показать нашим зрителям телеверсии театральных постановок, посвященных Великой Отечественной войне. Не поверите, но в нашей стране несколько сотен спектаклей, главной темой которых является Великая Победа. Все они достойны попасть в эфир, но так как мы задействуем в съемках больше пяти камер, а иногда еще и специальные краны, то нам пришлось ради качественной картинки сокращать количество театров. В итоге мы снимем 41 постановку, каждая из которых не оставит никого равнодушным», — отметил Михаил Анисимов.
Проект «Театральный Абонемент. Герои Победы» выйдет в эфир в мае 2025 года.