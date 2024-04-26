Развитие телеком отрасли и предпочтения зрителей обсудили в Санкт-Петербурге

Говорили на конференции и про создание оригинальных проектов. В дискуссии приняли участие креативный продюсер телеканала «Ю» Екатерина Каневцова, креативный продюсер телеканала ТНТ Андрей Никифоров, режиссер и сценарист Илья Аксенов и генеральный продюсер «Триколор» Михаил Анисимов. Спикеры отметили, что в последние годы заметно растут количество и качество originals. Также эксперты наблюдают и рост интереса к сиквелам любимых сериалов: «Счастливы вместе», «Универ» и др. В «Триколор» же делают ставку не на сериалы и фильмы, а на оригинальные познавательные и культурно значимые проекты. Один из них — «Театральный Абонемент. Театры Победы», старт которому будет дан в этом году.