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Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

В Ростове-на-Дону ищут мужчину, который мог попасть в рабство

В Ростове-на-Дону ищут мужчину, который мог попасть в рабство

26 апреля 2024, 12:59
Фото: МВД по Ростовской области
В Ростове-на-Дону ищут мужчину, который мог попасть в рабство
В Ростове-на-Дону идет розыск мужчины, который пропал во время поисков работы, сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась местная жительница и заявила о пропаже родственника. Оказалось, что последнему предложили подработку в другом городе, после чего он пропал.

«Сейчас проводится проверка, направленная на установление местонахождения гражданина, а также на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — прокомментировали в полиции.

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Добавим, что ранее на Ставрополье задержали банду, которая предлагала людям работу, после чего у потерпевших отбирали документы. А далее их продавали для работы.

Но в случае с Ростовской областью никаких официальных подтверждений нет о том, что может рассматриваться такая версия пропажи мужчины.

Ранее до 5 миллионов рублей увеличили вознаграждение за возвращение ростовской спортсменки.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Поиск#Пропажа#Рабство
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