В Ростове-на-Дону ищут мужчину, который мог попасть в рабство

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
В полицию обратилась местная жительница и заявила о пропаже родственника. Оказалось, что последнему предложили подработку в другом городе, после чего он пропал.
«Сейчас проводится проверка, направленная на установление местонахождения гражданина, а также на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — прокомментировали в полиции.
Добавим, что ранее на Ставрополье задержали банду, которая предлагала людям работу, после чего у потерпевших отбирали документы. А далее их продавали для работы.
Но в случае с Ростовской областью никаких официальных подтверждений нет о том, что может рассматриваться такая версия пропажи мужчины.
Ранее до 5 миллионов рублей увеличили вознаграждение за возвращение ростовской спортсменки.