ВТБ в Ростовской области предотвратил хищение около 145 млн рублей средств клиентов

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Самый частый мошеннический сценарий — звонок от «службы безопасности банка» или «следователя главного управления». Неизвестные лица в телефонном разговоре под предлогом сохранения личных сбережений убеждают клиентов перевести деньги на безопасный счет. Для проведения этой операции аферисты вынуждают доверчивого человека пойти в офис банка и, следуя телефонным инструкциям, подать заявку о выдаче денежных средств или оформить кредит. Схема может быть изощреннее — когда мошенники имитируют работу сотрудников госструктур и просят заменить СНИЛС, убеждают в списаниях с налогового счета и придумывают другие уловки.
По данным главного управления МВД России по Ростовской области, в 2023 году на территории региона зарегистрировано порядка 13 тысяч преступлений, совершенных в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе совершенных с использованием телефонных звонков посредством GSM соединений, а также различных мессенджеров. В первом квартале 2024 года зарегистрировано порядка 2,5 тысяч аналогичных преступлений.
«Историй, когда доверчивые клиенты могли стать жертвами мошенничества, но этого не случилось благодаря чуткости и профессионализму сотрудников ВТБ, много. Это не только результат личной бдительности сотрудников банка, но и соблюдение ими четких внутренних регламентов. Ключевое, что должен помнить сотрудник — важно всегда смотреть на людей, которые приходят в отделение, следить за их поведением, задавать вопросы, пытаться остановить подозрительные операции и сообщить об инциденте в полицию. Слаженные и грамотные действия сотрудников банка и полиции помогают эффективно предотвращать существенные финансовые потери жителей региона. ВТБ всегда стоит на защите интересов клиентов, поэтому информирование — самый важный превентивный шаг. Делитесь полезной информацией с родственниками и друзьями — это позволит поддерживать финансовую безопасность на достойном уровне», — отметил единый бизнес-лидер ВТБ и банка «Открытие»-вице-президент Юрий Авдеев.
«Сотрудники донской полиции активно работают над предупреждением преступлений в сфере информационных технологий. Мы проводим регулярные профилактические встречи с работниками различных организаций, студентами и пенсионерами, чтобы научить их распознавать и избегать мошенничества в киберпространстве. Особое внимание уделяется сотрудничеству с работниками банковского сектора. Мы совместно разрабатываем стратегии и меры по предотвращению краж с банковских карт и других видов финансовых преступлений. Наша цель — обеспечить безопасность ваших денежных средств и конфиденциальность личной информации. Мы настоятельно рекомендуем всем гражданам быть бдительными. Никогда не сообщайте свои личные данные или пароли незнакомым людям. Если вы столкнулись с подозрительной ситуацией или стали жертвой мошенников, то незамедлительно обращайтесь в полицию», — прокомментировал начальник УБК ГУ МВД России по Ростовской области полковник полиции Андрей Кухтинов.
По итогам 2023 года ВТБ впервые за четыре года зафиксировал снижение атак мошенников на розничных клиентов. Число инцидентов в целом составило 6,5 млн — на 16% меньше, чем в 2022 году. При этом среди новых трендов прошлого и начала текущего года — звонки мошенников потенциальным жертвам через мессенджеры.