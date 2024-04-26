ВТБ в Ростовской области предотвратил хищение около 145 млн рублей средств клиентов

«Историй, когда доверчивые клиенты могли стать жертвами мошенничества, но этого не случилось благодаря чуткости и профессионализму сотрудников ВТБ, много. Это не только результат личной бдительности сотрудников банка, но и соблюдение ими четких внутренних регламентов. Ключевое, что должен помнить сотрудник — важно всегда смотреть на людей, которые приходят в отделение, следить за их поведением, задавать вопросы, пытаться остановить подозрительные операции и сообщить об инциденте в полицию. Слаженные и грамотные действия сотрудников банка и полиции помогают эффективно предотвращать существенные финансовые потери жителей региона. ВТБ всегда стоит на защите интересов клиентов, поэтому информирование — самый важный превентивный шаг. Делитесь полезной информацией с родственниками и друзьями — это позволит поддерживать финансовую безопасность на достойном уровне», — отметил единый бизнес-лидер ВТБ и банка «Открытие»-вице-президент Юрий Авдеев.