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Агентство «Эксперт РА»: Рейтинг Новикомбанка повышен до ruAA- со стабильным прогнозом

Агентство «Эксперт РА»: Рейтинг Новикомбанка повышен до ruAA- со стабильным прогнозом

27 апреля 2024, 07:10
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» сообщило о повышении уровня кредитоспособности Новикомбанка до ruAA- со стабильным прогнозом, который оказался выше предыдущего уровня ruA+.

То есть у Новикомбанка появилось документальное подтверждение его высокого уровня кредитоспособности, финансовой надежности и устойчивого положения на финансовом рынке.

Судя по результатам отчета «Эксперт РА», опорный банк «Ростеха» значительно укрепил свои позиции по капиталу и ликвидности, улучшил диверсификации активов и обязательств и изменил политику относительно частных клиентов ввиду появления в клиентской базе крупных федеральных компаний. Эти факторы способствовали росту рейтинга банковской организации, пишет newstracker.ru.

По мнению аналитиков, позитивное влияние на рейтинг Новикомбанка оказала работа с клиентами с высоким кредитным качеством, а также та роль, которую организация играет в обеспечении финансирования стратегических предприятий Российской Федерации.

В настоящее время кредитно-инвестиционную поддержку Новикомбанка получают крупные российские высокотехнологичные предприятия из отрасли авиа- и машиностроения, а также автомобилестроительные и судостроительные компании и предприятия, работающие в сферах электроники, транспорта и добычи нефти. Банк принимает активное участие в реализации масштабных программ по развитию отечественного промышленного комплекса, разработке новых технологий и продуктов и запуске серийного производства современной продукции.

Как заявляют аналитики агентства, существующий уровень корпоративного управления и грамотная организация системы управления рисками позволяют Новикомбанку успешно осуществлять деятельность в соответствии с поставленными перед ним стратегическими задачами.

Согласно данным, представленным председателем правления Новикомбанка, куратором Воронежского отделения «СоюзМаш» РФ Еленой Георгиевой, за 10 последних месяцев российские агентства повышают рейтинг банка уже в четвертый раз. Это означает, что утвержденная главным акционером — госкорпорацией «Ростех» — стратегия развития финансовой организации успешно работает. Все предыдущие годы, когда наблюдалась высокая волатильность и появлялись новые вызовы, банк уверенно справлялся с трудностями.

Продолжая быть верным политике активного кредитования предприятий российского инженерного корпуса, Новикомбанк занимается продвижением инновационных проектов. Он выполняет все требования регулятора с запасом, наращивает капитал и обеспечивает стабильные выплаты дивидендов акционерам, которые впоследствии инвестируются в развитие отечественной промышленности.

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