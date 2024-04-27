Агентство «Эксперт РА»: Рейтинг Новикомбанка повышен до ruAA- со стабильным прогнозом

В настоящее время кредитно-инвестиционную поддержку Новикомбанка получают крупные российские высокотехнологичные предприятия из отрасли авиа- и машиностроения, а также автомобилестроительные и судостроительные компании и предприятия, работающие в сферах электроники, транспорта и добычи нефти. Банк принимает активное участие в реализации масштабных программ по развитию отечественного промышленного комплекса, разработке новых технологий и продуктов и запуске серийного производства современной продукции.