Агентство «Эксперт РА»: Рейтинг Новикомбанка повышен до ruAA- со стабильным прогнозом

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 07:10
То есть у Новикомбанка появилось документальное подтверждение его высокого уровня кредитоспособности, финансовой надежности и устойчивого положения на финансовом рынке.
Судя по результатам отчета «Эксперт РА», опорный банк «Ростеха» значительно укрепил свои позиции по капиталу и ликвидности, улучшил диверсификации активов и обязательств и изменил политику относительно частных клиентов ввиду появления в клиентской базе крупных федеральных компаний. Эти факторы способствовали росту рейтинга банковской организации, пишет newstracker.ru.
По мнению аналитиков, позитивное влияние на рейтинг Новикомбанка оказала работа с клиентами с высоким кредитным качеством, а также та роль, которую организация играет в обеспечении финансирования стратегических предприятий Российской Федерации.
В настоящее время кредитно-инвестиционную поддержку Новикомбанка получают крупные российские высокотехнологичные предприятия из отрасли авиа- и машиностроения, а также автомобилестроительные и судостроительные компании и предприятия, работающие в сферах электроники, транспорта и добычи нефти. Банк принимает активное участие в реализации масштабных программ по развитию отечественного промышленного комплекса, разработке новых технологий и продуктов и запуске серийного производства современной продукции.
Как заявляют аналитики агентства, существующий уровень корпоративного управления и грамотная организация системы управления рисками позволяют Новикомбанку успешно осуществлять деятельность в соответствии с поставленными перед ним стратегическими задачами.
Согласно данным, представленным председателем правления Новикомбанка, куратором Воронежского отделения «СоюзМаш» РФ Еленой Георгиевой, за 10 последних месяцев российские агентства повышают рейтинг банка уже в четвертый раз. Это означает, что утвержденная главным акционером — госкорпорацией «Ростех» — стратегия развития финансовой организации успешно работает. Все предыдущие годы, когда наблюдалась высокая волатильность и появлялись новые вызовы, банк уверенно справлялся с трудностями.
Продолжая быть верным политике активного кредитования предприятий российского инженерного корпуса, Новикомбанк занимается продвижением инновационных проектов. Он выполняет все требования регулятора с запасом, наращивает капитал и обеспечивает стабильные выплаты дивидендов акционерам, которые впоследствии инвестируются в развитие отечественной промышленности.