Как получать удовольствие от работы на даче: советы психолога

Posted Сегодня, 19:33
Published Сегодня, 19:33
Modified Сегодня, 19:38
Updated Сегодня, 19:38
По словам эксперта, люди, которые занимаются огородными работами для удовольствия, получают чувство удовлетворения от своего труда. Они видят результаты своих усилий, что дает им чувство необходимости и возможность делиться своими достижениями с другими. Это придает смысл жизни, подчеркнула Леонова в беседе с Pravda.Ru.
Психолог также рекомендует наслаждаться всем процессом работы на даче. Каждый человек индивидуален. Для некоторых может потребоваться много труда, чтобы достичь ощущения удовлетворения. Другим же достаточно посадить несколько цветов. Однако, если полностью переложить свои обязанности на других людей и не делать ничего своими руками, человек лишает себя возможности почувствовать собственную силу и способности. В таком случае он начинает искать удовольствие в других местах, которые не всегда дают то, что нужно.
Леонова подчеркнула, что физический труд является очень важным для каждого человека.