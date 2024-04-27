Как получать удовольствие от работы на даче: советы психолога

Психолог также рекомендует наслаждаться всем процессом работы на даче. Каждый человек индивидуален. Для некоторых может потребоваться много труда, чтобы достичь ощущения удовлетворения. Другим же достаточно посадить несколько цветов. Однако, если полностью переложить свои обязанности на других людей и не делать ничего своими руками, человек лишает себя возможности почувствовать собственную силу и способности. В таком случае он начинает искать удовольствие в других местах, которые не всегда дают то, что нужно.