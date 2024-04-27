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Наблюдательный совет ВТБ принял решение о дате созыва ГОСА

Наблюдательный совет ВТБ принял решение о дате созыва ГОСА

27 апреля 2024, 12:51
Фото: Изображение Midjourney
Наблюдательный совет банка ВТБ принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования 7 июня 2024 года.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 14 мая 2024 года. Акционеры могут голосовать в электронном виде в мобильном приложении «Акционер» и на сайте АО ВТБ Регистратор по 6 июня включительно.

Материалы по вопросам повестки дня собрания будут размещены в специальном разделе на сайте ВТБ, а также станут доступны в Центрах по работе с акционерами в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге не позднее 17 мая.

Среди основных вопросов повестки ГОСА — распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям банка по результатам 2023 года, и консолидация обыкновенных акций банка ВТБ (обратный сплит).

«Вынесенные на собрание акционеров вопросы согласуются со Стратегией ВТБ на 2024–2026 годы. Рассчитываем, что акционеры поддержат их. Отмечу, что направление всей прибыли в капитал укрепит нашу капитальную базу и позволит успешно реализовать стратегические планы по кредитованию реального сектора экономики России, а укрупнение номинала акций ВТБ повысит удобство инвесторов как в торговле ценными бумагами, так и в получении будущих дивидендных выплат», — сказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

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