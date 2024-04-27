Психологи рассказали, как приучить подростка к самостоятельности

Большую роль в воспитании подростка играет соблюдение его личных границ. Позитивные эпизоды демонстрации самостоятельности нужно поощрять. Не следует входить в детскую комнату без предупреждения и обследовать личные вещи и гаджеты взрослеющего человека. Тогда он сам приоткроет перед вами двери в свой внутренний мир.