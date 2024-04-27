Психологи рассказали, как приучить подростка к самостоятельности

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:55
Вступая в пубертатный период, дети меняются не только внешне, но и психологически. Нередко они пытаются всеми способами отдалиться от родителей. Их окружает все больше сверстников, появляются новые интересы.
Психологи рекомендуют найти равновесие между предоставлением свободы и контролированием подростка в этом возрасте. Это необходимо, чтобы он не начал считать родителя врагом, сообщает newia.ru.
Большую роль в воспитании подростка играет соблюдение его личных границ. Позитивные эпизоды демонстрации самостоятельности нужно поощрять. Не следует входить в детскую комнату без предупреждения и обследовать личные вещи и гаджеты взрослеющего человека. Тогда он сам приоткроет перед вами двери в свой внутренний мир.
Если ребенок заигрался, потеряв счет времени, его не следует критиковать. Необходимо вместе найти решение для того, чтобы случившееся не повторилось.
Моменты проявления ответственности и самостоятельности ребенка в различных ситуациях следует замечать. По мере того как ваш сын или дочь осваивает новые навыки, ребенку можно будет предоставлять все больше свободы.
Договоритесь быть честными. Подросток не должен обманывать из страха расстроить или разозлить родителей. Нужно достичь доверия и находить с ребенком компромиссы.