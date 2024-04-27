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Управления МВД РФ по городу Таганрогу вручил благодарственные письма работникам ВТБ

Управления МВД РФ по городу Таганрогу вручил благодарственные письма работникам ВТБ

27 апреля 2024, 12:42
Фото: пресс-служба МВД
Сотрудники полиции и банка активно работают над предотвращением мошеннических схем и обучают граждан основам безопасности.
Фото: пресс-служба МВД

Руководитель Управления МВД России по городу Таганрогу полковник полиции Владимир Греков вручил благодарственные письма работникам Операционного офиса «Троицкий» ВТБ за их активное участие в предотвращении мошеннических действий.

«За первый квартал 2024 года благодаря эффективному взаимодействию между сотрудниками банка и правоохранительными органами удалось предотвратить более 20 мошеннических схем на общую сумму 18 миллионов рублей. Это значительный успех в борьбе с преступностью и защите финансовых интересов граждан», — сообщили в пресс-службе банка ВТБ.

Одной из основных угроз является мошенничество по телефону, когда злоумышленники пытаются обмануть клиентов, выдавая себя за представителей банка или правоохранительных органов. Сотрудники полиции и банка активно работают над предотвращением подобных схем и обучают граждан основам безопасности.

Полковник полиции Владимир Греков поблагодарил работников банка за высокий профессионализм и сотрудничество и отметил, что проделанная работа является ярким примером успешного партнерства между финансовыми учреждениями и правоохранительными органами в обеспечении безопасности финансовых интересов граждан.

«ВТБ активно работает в направлении финансовой грамотности населения и внедряет современные технологии для защиты клиентских средств. Большую роль в пресечении преступных действий играет бдительность и профессионализм наших сотрудников. В отделениях банка они ежедневно пересекают хищение средств клиентов, попавших под влияние аферистов. Если вы понимаете, что попали в ловушку, немедленно позвоните в банк для проверки операций по картам и счетам или сделайте это самостоятельно через ВТБ Онлайн. Мы благодарим МВД России по Ростовской области за оперативность и быструю реакцию в работе с населением. Ведь каждый случай — это тысячи, сотни тысяч, а иногда и миллионы сохраненных рублей на счетах наших клиентов», — отметил Единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» Юрий Авдеев.

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