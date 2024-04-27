Управления МВД РФ по городу Таганрогу вручил благодарственные письма работникам ВТБ

Одной из основных угроз является мошенничество по телефону, когда злоумышленники пытаются обмануть клиентов, выдавая себя за представителей банка или правоохранительных органов. Сотрудники полиции и банка активно работают над предотвращением подобных схем и обучают граждан основам безопасности.



Полковник полиции Владимир Греков поблагодарил работников банка за высокий профессионализм и сотрудничество и отметил, что проделанная работа является ярким примером успешного партнерства между финансовыми учреждениями и правоохранительными органами в обеспечении безопасности финансовых интересов граждан.



«ВТБ активно работает в направлении финансовой грамотности населения и внедряет современные технологии для защиты клиентских средств. Большую роль в пресечении преступных действий играет бдительность и профессионализм наших сотрудников. В отделениях банка они ежедневно пересекают хищение средств клиентов, попавших под влияние аферистов. Если вы понимаете, что попали в ловушку, немедленно позвоните в банк для проверки операций по картам и счетам или сделайте это самостоятельно через ВТБ Онлайн. Мы благодарим МВД России по Ростовской области за оперативность и быструю реакцию в работе с населением. Ведь каждый случай — это тысячи, сотни тысяч, а иногда и миллионы сохраненных рублей на счетах наших клиентов», — отметил Единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» Юрий Авдеев.