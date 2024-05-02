rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

МегаФон прокачал связь в Таганроге

МегаФон прокачал связь в Таганроге

2 мая 2024, 12:07
Фото: ПАО «МегаФон»
Реклама. ПАО «МегаФон» . erid: LjN8KYrfm
До 80 Мбит/с. выросла скорость мобильного интернета у абонентов МегаФона в Таганроге. Благодаря новым телеком-объектам с поддержкой LTE в историческом районе города, горожане и гости уже в апреле увеличили трафик на 30% при работе с онлайн-ресурсами.

Цифровое оборудование работает в нескольких частотных диапазонах, что позволяет обеспечить высокое качество покрытия в центральной части приморского города, где находятся излюбленные локации таганрожцев. Инженеры учли особенности дореволюционной застройки с толстыми стенами, и выверили параметры сигнала, чтобы он был стабильным как на улице, так и внутри помещений.

Востребованность мобильных услуг в Таганроге подтверждают и эксперты. По их данным, за минувший апрель абоненты прокачали на треть информации больше, чем за аналогичный период годом ранее.

В среднем пользователи расходуют в сети свыше 3,5 тысяч ГБ в день. Такого объёма информации достаточно, чтобы пересмотреть все 490 экранизаций и художественных фильмов, снятых по произведениям таганрожца с мировой славой Антона Павловича Чехова.

Как поясняет директор МегаФона в Ростовской области Артем Филин, быстрый мобильный интернет сегодня — неотъемлемый атрибут комфортной жизни.

— Чтобы жители и приезжие без помех пользовались образовательными и развлекательными онлайн-сервисами, делились фото и видео с близкими на высокой скорости, компания улучшает качество покрытия на тех территориях, где это необходимо. Как показывает big data оператора, центр Таганрога — самая «качающая» его часть. На набережной и Петровской улице, а также около музеев пользователи потребляют пятую часть среднемесячного трафика города, — добавил Артем Филин.

Подпишитесь
Военные сообщили о попытке теракта в Ростовской области
Сегодня, 04:53
«Посудомойка громче»: тревожные сирены сработали в двух городах Ростовской области
Сегодня, 05:16
Губернатор Голубев сделал заявление после атаки беспилотников на Дону
Сегодня, 04:34
Военные отразили ночную атаку двух беспилотников в Ростовской области 2 мая
Сегодня, 00:37
Ретро-поезд пустят из Ростова в Таганрог 9 мая
Вчера, 18:06
«Москвич» исключил риск банкротства
Сегодня, 06:42
"