МегаФон прокачал связь в Таганроге

Цифровое оборудование работает в нескольких частотных диапазонах, что позволяет обеспечить высокое качество покрытия в центральной части приморского города, где находятся излюбленные локации таганрожцев. Инженеры учли особенности дореволюционной застройки с толстыми стенами, и выверили параметры сигнала, чтобы он был стабильным как на улице, так и внутри помещений.



Востребованность мобильных услуг в Таганроге подтверждают и эксперты. По их данным, за минувший апрель абоненты прокачали на треть информации больше, чем за аналогичный период годом ранее.



В среднем пользователи расходуют в сети свыше 3,5 тысяч ГБ в день. Такого объёма информации достаточно, чтобы пересмотреть все 490 экранизаций и художественных фильмов, снятых по произведениям таганрожца с мировой славой Антона Павловича Чехова.



Как поясняет директор МегаФона в Ростовской области Артем Филин, быстрый мобильный интернет сегодня — неотъемлемый атрибут комфортной жизни.



— Чтобы жители и приезжие без помех пользовались образовательными и развлекательными онлайн-сервисами, делились фото и видео с близкими на высокой скорости, компания улучшает качество покрытия на тех территориях, где это необходимо. Как показывает big data оператора, центр Таганрога — самая «качающая» его часть. На набережной и Петровской улице, а также около музеев пользователи потребляют пятую часть среднемесячного трафика города, — добавил Артем Филин.