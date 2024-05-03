Дорожные работы в Ростове-на-Дону идут опережающими темпами

В текущем году, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» запланированы работы по ремонту автомобильных дорог на 27 улицах донской столицы. Общая протяженность дорог составляет 33,5 км, а площадь — 439,8 тыс. м2. Объем финансирования дорожной сети достигает 1,01 млрд рублей, где 999,9 млн рублей это деньги областного бюджета и 10,1 млн — бюджет города Ростова-на-Дону. Согласно муниципальным контрактам, все работы должны завершиться к 1 октября этого года.