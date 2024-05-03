Дорожные работы в Ростове-на-Дону идут опережающими темпами

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Это — пер. 1-й Машиностроительный (от №11 до №18); ул. Днепропетровская (Объездная дорога (ул. Днепропетровская — рынок «Алмаз») — ул. Каскадная); ул. Цезаря Куникова (ул. Погодина — ул. Шеболдаева); ул. Международная.
Как пояснил глава администрации города Алексей Логвиненко, подрядчики задействовали все имеющиеся мощности для того, чтобы быстро и качественно завершить работы. Сегодня на этих улицах идет приемка работ.
— Взяты пробы дорожного покрытия специалистами независимой лаборатории. Проверяется не только качественный состав дорожного полотна, но и его ровность. После получения положительного заключения экспертизы на дороги будет нанесена дорожная разметка, и произведена оплата выполненных работ, — отметил Алексей Логвиненко.
Глава администрации также добавил, что эти дорожные объекты 4 года будут находиться на гарантийном обслуживании подрядной организации, которая выполняла ремонт.
В настоящее время работы продолжаются на 10 объектах: пер. Руднева (пр. 40-летия Победы — ул. Детская) — техническая готовность составляет 28%; пер. Днепровский (ул. Каскадная — ул. Вятская) — техническая готовность составляет 26%; ул. 1 -я Круговая (ул. Курортная — пр. Стачки) — техническая готовность составляет 60%; ул. 29-я Линия (ул. Ереванская — ул. Сарьяна) — техническая готовность составляет 9%; ул. 1-я Краснодарская (ул. Тружеников — ул. Международная) — техническая готовность составляет 19%; ул. Думенко — техническая готовность составляет 23%; ул. Горсоветская — пер. Шахтинский — техническая готовность составляет 4%; пер. Крепостной (ул. Большая Садовая — ул. М. Горького) — техническая готовность составляет 9%; ул. Зеленодольская (ул. Пановой — ул. Димитрова) — техническая готовность составляет 28%; ул. Пановой (ул. Зеленодольская — ул. Образцовая) — техническая готовность составляет 28%.
В текущем году, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» запланированы работы по ремонту автомобильных дорог на 27 улицах донской столицы. Общая протяженность дорог составляет 33,5 км, а площадь — 439,8 тыс. м2. Объем финансирования дорожной сети достигает 1,01 млрд рублей, где 999,9 млн рублей это деньги областного бюджета и 10,1 млн — бюджет города Ростова-на-Дону. Согласно муниципальным контрактам, все работы должны завершиться к 1 октября этого года.