Больше 60 человек пропали без вести в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Из 62 пропавших в апреле человек живыми нашли 37. Еще двоих обнаружили погибшими. Для пяти человек были найдены родные. Продолжаются поиски еще 11 пропавших жителей Ростовской области. Волонтеры и полиция распространяют ориентировки и проверяют сообщения о возможном местонахождении исчезнувших граждан.
«Берегите себя и своих близких», — заключили волонтеры «ЛизаАлерт».
Напомним, в марте в Ростовской области пропали 84 человека. Из них нашли больше 40 граждан.
Ранее RostovGazeta рассказала, как в Ростовской области без вести пропал мужчина с потерей памяти.