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Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

62 заявки о пропаже людей в Ростовской области поступили волонтерам «ЛизаАлерт» в апреле

Больше 60 человек пропали без вести в Ростовской области

4 мая 2024, 13:29
Фото: Изображение Midjourney
62 заявки о пропаже людей в Ростовской области поступили волонтерам «ЛизаАлерт» в апреле

За месяц в Ростовской области пропали больше 60 человек

62 заявки о пропаже людей в Ростовской области поступили волонтерам «ЛизаАлерт» в апреле, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда.

Из 62 пропавших в апреле человек живыми нашли 37. Еще двоих обнаружили погибшими. Для пяти человек были найдены родные. Продолжаются поиски еще 11 пропавших жителей Ростовской области. Волонтеры и полиция распространяют ориентировки и проверяют сообщения о возможном местонахождении исчезнувших граждан.

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«Берегите себя и своих близких», — заключили волонтеры «ЛизаАлерт».

Напомним, в марте в Ростовской области пропали 84 человека. Из них нашли больше 40 граждан.

Ранее RostovGazeta рассказала, как в Ростовской области без вести пропал мужчина с потерей памяти.

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