Больше 60 человек пропали без вести в Ростовской области

Из 62 пропавших в апреле человек живыми нашли 37. Еще двоих обнаружили погибшими. Для пяти человек были найдены родные. Продолжаются поиски еще 11 пропавших жителей Ростовской области. Волонтеры и полиция распространяют ориентировки и проверяют сообщения о возможном местонахождении исчезнувших граждан.