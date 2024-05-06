Партнерская сеть «Халвы» в первом квартале выросла на 8 тыс торговых точек

В первом квартале 2024 года сохраняется влияние трендов рынка ритейла, проявившихся в прошлом году. Так, продолжают расти хард-дискаунтеры, которые занимают около 8% рынка современной торговли FMCG и активно прибавляют по количеству и объему покупок. Несмотря на то, что потребители продолжают искать способы оптимизации бюджета, о стремлении к полной экономии при совершении покупок говорить уже не приходится, говорится в исследовании Ромир. А по данным агентства Nielseniq, реальные располагаемые доходы покупателей выросли на 4% даже на фоне инфляции, индекс покупательского оптимизма весь прошлый год находился выше 100 пунктов, что демонстрирует готовность потребителей к дополнительным тратам.