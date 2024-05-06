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Стилисты назвали эффектные стрижки для женщин старше 50 на седину

Стилисты назвали эффектные стрижки для женщин старше 50 на седину

6 мая 2024, 11:39
Фото: krasavica.info, modof.club, thevoicemag.ru
Стилисты напоминают, что серебристый и платиновый оттенки волос входят в моду, поэтому седину скрывать не нужно. Наоборот, с хорошей стрижкой она будет выглядеть эффектно. Расскажем о пяти таких стрижках.

Стилисты в первую очередь рекомендуют стрижку пикси, поскольку она универсальная и хорошо маскирует редеющие волосы. Она будет особенно хорошо смотреться слегка взлохмаченной в сочетании с серебристыми прядями, пишет newia.ru.

Стрижка боб, когда объем на макушке и слегка завивающиеся кончики, добавят некой непосредственности и поможет скорректировать поплывший овал лица.

Асимметричная стрижка тоже омолаживает женщин с седыми волосами.

Бикси очень похожа на стрижку пикси, но в ней пряди не такие короткие.

И, наконец, помпадур — некогда мужской вариант с максимально выстриженными боками и затылком, но на макушке длинные пряди аккуратно уложены в хохолок.

Стилисты также напоминают, что при наличии седых волос важно, чтобы лицо было ухоженным, а волосы обязательно аккуратно уложены. Рекомендуется использование укладочных средств.

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