Стилисты назвали эффектные стрижки для женщин старше 50 на седину

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Стилисты в первую очередь рекомендуют стрижку пикси, поскольку она универсальная и хорошо маскирует редеющие волосы. Она будет особенно хорошо смотреться слегка взлохмаченной в сочетании с серебристыми прядями, пишет newia.ru.
Стрижка боб, когда объем на макушке и слегка завивающиеся кончики, добавят некой непосредственности и поможет скорректировать поплывший овал лица.
Асимметричная стрижка тоже омолаживает женщин с седыми волосами.
Бикси очень похожа на стрижку пикси, но в ней пряди не такие короткие.
И, наконец, помпадур — некогда мужской вариант с максимально выстриженными боками и затылком, но на макушке длинные пряди аккуратно уложены в хохолок.
Стилисты также напоминают, что при наличии седых волос важно, чтобы лицо было ухоженным, а волосы обязательно аккуратно уложены. Рекомендуется использование укладочных средств.