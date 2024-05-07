Forbes представил 5 самых перспективных спортсменов России моложе 30 лет

Еще одной перспективной молодой спортсменкой из России, по мнению Forbes, является пловчиха Евгения Чикунова. Она была признана лучшей пловчихой в прошлом году. Однако спортсменка привлекла всеобщее внимание гораздо раньше, в 2019 году, когда одержала сенсационную победу на чемпионате России. Через два года она уже участвовала в Олимпийских играх в Токио, где не вошла в заветную тройку победителей, однако стала четвертой на двух дистанциях.