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Published Сегодня, 11:08

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Updated Сегодня, 11:10

Forbes представил 5 самых перспективных спортсменов России моложе 30 лет

Forbes представил 5 самых перспективных спортсменов России моложе 30 лет

7 мая 2024, 11:08
Фото: Изображение Midjourney
Журнал Forbes назвал пять перспективных молодых спортсменов из России, которые еще не достигли возраста 30 лет.

По информации newkhakasiya.online, в топ-5 молодых перспективных российских спортсменов включили теннисистку Мирру Андрееву, которая начинала свою карьеру в Красноярске в «Теннис Холле». Изначально целью спортсменки было войти в топ-150 лучших теннисистов мира, однако ей удалось занять 33-е место в этом престижном рейтинге. Тренером этой многообещающей теннисистки стала Марина Павлова.

В этот рейтинг также попал баскетболист Егор Демин. Молодой спортсмен переселился в Мадрид, чтобы присоединиться к академии «Реала», где он до сих пор обучается и тренируется. В прошлом году он дебютировал в основной команде клуба.

Еще одной перспективной молодой спортсменкой из России, по мнению Forbes, является пловчиха Евгения Чикунова. Она была признана лучшей пловчихой в прошлом году. Однако спортсменка привлекла всеобщее внимание гораздо раньше, в 2019 году, когда одержала сенсационную победу на чемпионате России. Через два года она уже участвовала в Олимпийских играх в Токио, где не вошла в заветную тройку победителей, однако стала четвертой на двух дистанциях.

Перспективной спортсменкой также считают гимнастку Лалу Крамаренко, которая после ухода сестер Авериных стала лидером сборной России. В текущем году она одержала победу во всех соревнованиях на чемпионате России, что привлекло внимание не только спортивного сообщества, но и федерации гимнастики.

Нападающий клуба «Динамо» футболист Константин Тюкавин также включен в топ-5 Forbes. Он показал великолепные результаты на чемпионате России и стал одним из самых обсуждаемых спортсменов в стране. Контракт с этим молодым футболистом был продлен до 2028 года, однако зарубежные клубы имеют возможность выкупить его за 15 миллионов евро.

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