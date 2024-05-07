Математик Элленберг назвал стратегию выигрыша в лотереи

Как пишет newia.ru, Элленберг считает, что выигрыш в лотерею — это как подбрасывать монету, хотя некоторые говорят, что у человека в 250 раз больше шансов попасть под молнию, чем сорвать куш. Он советует не выбирать особые числа, важные для вас: день рождения, номер машины и так далее. Также не нужно тратить много денег на лотерейные билеты. Следует помнить, что игра не является финансовым планом. Особенно не нужно покупать билеты, если семейный бюджет ограниченный.