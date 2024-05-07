Математик Элленберг назвал стратегию выигрыша в лотереи

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Как пишет newia.ru, Элленберг считает, что выигрыш в лотерею — это как подбрасывать монету, хотя некоторые говорят, что у человека в 250 раз больше шансов попасть под молнию, чем сорвать куш. Он советует не выбирать особые числа, важные для вас: день рождения, номер машины и так далее. Также не нужно тратить много денег на лотерейные билеты. Следует помнить, что игра не является финансовым планом. Особенно не нужно покупать билеты, если семейный бюджет ограниченный.
Семикратный победитель лотереи Ричард Люстиг, выигравший более миллиона долларов, заявил, что не стоит использовать дни рождения для выбора лотерейных чисел. Это делают многие, но такая тактика ограничивает людей использованием менее половины доступных вариантов. Он также сказал, что самые частые выигрышные числа — 32, 61 и 63.
Кроме того, успешные игроки в лотерею советуют покупать билеты ограниченного тиража, которые не являются самыми популярными.
Российский победитель в лотерею 1157-го тиража игры «Гослото „5 из 36“ Виталий Дмитриевич рассказал, что в течение полугода покупал билет и делал ставку на одни и те же пять цифр. Его стратегия принесла ему 1,8 миллиона рублей призовых.