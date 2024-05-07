Совкомбанк подтвердил наивысший Рейтинг привлекательности работодателя

Эксперты отметили расширенный социальный пакет Совкомбанка и передовые HR-практики. В качестве позитивных факторов, влияющих на уровень рейтинга, отмечены более 30 социальных программ для всех сотрудников, включая ДМС и неограниченную психологическую помощь. Кроме того, обширный социальный пакет банка включает в себя компенсацию расходов на частные детские сады и услуги няни для сотрудников с маленькими детьми. Совкомбанкпредоставляет компенсацию на курсы иностранного языка, страхование от несчастных случаев, фитнес, автошколу, иное внешнее обучение, а также предлагает специальные условия по кредитным продуктам. В московском офисе также работает спортивный зал с бесплатным доступом для сотрудников. Совкомбанк, чтобы дальше масштабировать эксперимент с четырехдневной рабочей неделей, строит собственный коворкинг на территории парк-отеля на Алтае и планирует открытие летом 2024 года.