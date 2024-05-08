Александр Исаевич: МСП готовы принять участие в становлении экономики предложения

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
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Updated Сегодня, 10:53
В 2023 году доля кредитов малого и среднего бизнеса в общем объеме кредитования достигла 21%. В 2020 году этот показатель составлял только 10%, передает ria.ru.
Выступая в день национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика» на ВДНХ, Исаевич заявил, что девять из десяти выданных кредитов по итогам прошлого года приходится на МСП. Количество самих кредитов для МСП выросло на 72%. То есть малый и средний бизнес масштабируется, говорит Исаевич.
По его словам, за последние годы система предоставления кредитно-гарантийной поддержки государства была существенно упрощена и автоматизирована. Около 30% кредитов предприятий, которые вносят вклад в формирование экономики предложения, обеспечены господдержкой.
Для них существуют льготные программы кредитования и поручительства Национальной гарантийной системы. Гарантии позволяют бизнесу привлечь финансирование без достаточной залоговой массы. Тем самым государство разделяет риски с бизнесом и банками, обеспечивая МСП необходимыми ресурсами.
Исаевич сказал, что основная роль в развитии экономики предложения отводится высокопроизводительным отраслям: обрабатывающим производствам, ИТ-компаниям, малым технологическим и туристическим компаниям. По его словам, они ориентированы на обеспечение растущего внутреннего спроса, поэтому на них важно сфокусировать наиболее ресурсоемкие меры поддержки. Он также отметил, что уже реализуются отраслевые программы льготного кредитования, направленные на инвестиционные цели.
Отмечается, что на международной выставке-форуме «Россия» 8 мая проходит день национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика». Мероприятие посвящено перспективам развития различных сфер экономики, ключевым аспектам взаимодействия бизнеса и власти.