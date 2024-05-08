Александр Исаевич: МСП готовы принять участие в становлении экономики предложения

Выступая в день национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика» на ВДНХ, Исаевич заявил, что девять из десяти выданных кредитов по итогам прошлого года приходится на МСП. Количество самих кредитов для МСП выросло на 72%. То есть малый и средний бизнес масштабируется, говорит Исаевич.